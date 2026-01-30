Santo Domingo acoge un ciclo de cine gratuito con las candidatas a los Premios del Público LUX del Parlamento Europeo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) será en 2026 una de las 17 ciudades españolas que acogerá el ciclo de cine gratuito con las cinco películas finalistas de los Premios del Público LUX, el galardón cinematográfico que conceden conjuntamente el Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo.

Las proyecciones, organizadas por Europe Direct La Rioja y abiertas hasta completar aforo, tendrán lugar en el Cine Avenida los sábados 7 y 28 de febrero, y 7, 14 y 21 de marzo, a las 19:30 horas.

El director general de Fondos Europeos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, ha destacado, durante la presentación del ciclo en Santo Domingo de la Calzada, que esta iniciativa "acerca a La Rioja algunas de las producciones más relevantes del cine europeo actual y ofrece a los espectadores la oportunidad de formar parte de un proyecto cultural compartido por toda la Unión".

Asimismo ha subrayado que "la participación ciudadana es esencial para mantener vivo el espíritu europeo" y, en este sentido, "actividades como este ciclo permiten disfrutar del cine mientras reforzamos nuestra identidad común".

PELÍCULAS EUROPEAS QUE TRATAN TEMAS SOCIALES DE ACTUALIDAD

El Premio del Público LUX reconoce a las películas europeas que tratan temas sociales de actualidad y promueve la difusión del cine europeo en todos los Estados miembros. Es heredero del Premio LUX creado por el Parlamento Europeo en 2007 y del Premio del Público de la Academia del Cine Europeo, vigente desde 1997.

Estas son las películas finalistas de 2026 y el calendario de proyecciones en el Cine Avenida de Santo Domingo de la Calzada:

07 de febrero: 'Christy' 28 de febrero: 'It Was Just an Accident' 7 de marzo: 'Love me tender' 14 de marzo: 'Sentimental value' 21 de marzo: 'Sorda'

Los asistentes podrán participar en la elección de la película ganadora a través del enlace oficial luxaward.eu contribuyendo así a un proceso que impulsa la cultura europea y fomenta la implicación ciudadana en los valores de la Unión.

Además podrán ganar premios, entre ellos, un viaje al Parlamento Europeo a mediados del próximo mes de abril para asistir a la ceremonia de entrega de premios y así conocer a los representantes de la película ganadora.