Santurde celebra este sábado su III Festival del Tomate

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LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojana de Santurde celebra este sábado, 29 de agosto, la tercera edición de su Festival del Tomate.

Con esta iniciativa se busca poner en valor uno de los productos estrella de la zona, fomentando la diversidad de variedades de tomate y destacando la importancia de las actividades hortícolas.

A lo largo de la jornada se desarrollarán diversas actividades, como la degustación de tomates locales, un concurso al mejor tomate y una exposición con distintas variedades de este fruto.

Así, desde las 9,30 horas se abre la recepción de las variedades de tomate, para concurso y exposición. A partir de las 11 horas, se abrirá el mercado de productoras y artesanas, que dará paso media hora más tarde al inicio de la exposición.

La jornada se completará desde las 13 horas con música, a cargo de KURLZZZ DJs; de 13,30 a 14,30 horas será el turno de la degustación de tomate local, que finalizará acto seguido con la entrega de trofeos.

El festival está organizado por la Asociación de Desarrollo Rural La Ilera, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Santurde.