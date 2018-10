Sanz anuncia un Plan de Austeridad "compartido" para el que pedirá una reducción de los liberados sindicales

Actualizado 02/09/2011 15:35:44 CET

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, anunció hoy la elaboración, para mediados de octubre, de un Plan de Austeridad "compartido" para el que pedirá la "complicidad de toda la sociedad y los sindicatos". Incluirá el pedir "pactar" una reducción de los liberados sindicales (actualmente 103).

Sanz reunió a la prensa en un desayuno informativo en el que hizo un repaso de las líneas que definirán la política del Gobierno en la presente legislatura y que, según dijo, estará marcada por el "trabajo intensificado como seña de identidad" y la austeridad; "con el objetivo prioritario de crear empleo" y sortear "la crisis de Zapatero".

Dentro de esta línea se pondrá en marcha un Plan de Austeridad "que incluirá a toda la sociedad y a todos los departamentos de la Comunidad Autónoma", avanzó. El objetivo de Sanz es que el ahorro se impregne en las pequeñas acciones diarias de "todos los centros".

El máximo responsable del Gobierno riojano invitó a la sociedad riojana a "compartir" este plan de austeridad. "Queremos que todos los centros se conciencien en que tiene que haber una política de austeridad", dijo, aunque aseguró que no se restará "calidad" ni a Educación, ni a Sanidad ni a Servicios Sociales.

Avanzó, asimismo, que mantendrá un encuentro con los sindicatos para pedir que compartan esta política, "acomodando el número de liberados a la política nacional" y, además, "ver qué otras medidas se pueden poner en marcha".

Preguntado por el número concreto en que podrían reducirse los actuales 103 liberados dijo que él, personalmente, no va a poner "coto", ya que será algo "negociado".

A este plan se unirá en Plan de Empleo, que estará listo para finales de año, y cuyo borrador se presentará el próximo viernes, 9 de septiembre, a los agentes económicos y sociales. Su objetivo, dijo, será dejar la tasa de paro en el 9% al final de la legislatura.

PLAN COSPEDAL

A este respecto, preguntado por el Plan de Garantía de los Servicios Sociales, de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó: "créanme que ni escucho ni atiendo lo que dicen los demás presidentes de las comunidades autónomas, porque cada comunidad es diferente, y cada comunidad es una situación diferente".

"En esta comunidad", dijo, "siempre hemos luchado por la estabilidad". Ahora, añadió, "como norma", no se va a aumentar la plantilla de empleo público, "lo que no quiere decir que si se necesita un médico no se contrate", apostilló. También negó que se vaya a aumentar el número de horas a los docentes.

Con respecto al número de interinos, cuyo número se redujo en cincuenta personas, afirmó: "si se necesita más lo haremos". "Estoy siendo muy transparente", explicó, "porque tengo fuerza moral para hacerlo, de momento no tenemos que hacerlo pero si mañana o pasado hay una vacante y no hace falta sustituirla pues no la sustituiremos".

IMPUESTO DE MEDIO AMBIENTE

El Plan se apoyará en un presupuesto, el del 2012, que incluirá un impuesto de medio ambiente, que en estos momentos estudia el Ejecutivo, y que "no estará destinado a los ciudadanos, sino a las empresas". Será, no obstante, "más testimonial que recaudatorio".

Incluirá a todas las empresas que generen, transporten y distribuyan energía. Sanz señaló cómo se trata de un impuesto que ya se ha puesto en marcha en Extremadura y explicó que la iniciativa de esta comunidad ha sido la que "ha dado pie" al impuesto riojano, que aún debe ultimarse.

Sobre los presupuestos de La Rioja para 2012, el presidente del Gobierno de La Rioja subrayó que se presentarán "en tiempo y forma" al Parlamento regional, para que entren en vigor el 1 de enero, y se complementarán con una norma de techo de gasto no financiero para contribuir a la estabilidad de las cuentas públicas.

Añadió que los presupuestos, cuya cifra total disminuirá respecto a la de este año, serán austeros y no contemplarán un incremento de los impuestos aunque sí se actualizarán las tasas y precios públicos.

Del mismo modo, señaló que el BOR publica hoy una Orden que encomienda a la Oficina de Control Presupuestario la coordinación de la elaboración del presupuesto, fija los techos de gasto individualizados y establece cuatro objetivos prioritarios, entre los que figuran la política de apoyo a las empresas, de forma especial en I+D+i, internacionalización y formación permanente de los trabajadores; y mantener las políticas sociales que se han desarrollado en La Rioja, particularmente en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales con la máxima cohesión social y territorial.