Sanz defiende que el pliego para VPO de Logroño es "legal, reglado, con avales técnicos y doblemente garantista"

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha defendido este miércoles que el pliego de prescripciones técnicas para la enajenación de solares municipales destinados a VPO es "legal, reglado, con todos los avales técnicos y doblemente garantista".

Se ha pronunciado de este modo ante un asunto que en los últimos días ha ocupado las críticas de la oposición, concretamente, de PSOE y Partido Riojano, que habían denunciado la "falta de transparencia" en un proceso que ha quedado en manos de las promotoras adjudicatarias de la construcción de las VPO, y en la que estos grupos han echado de menos un sorteo público y el conocimiento de las listas de adjudicatarios.

Sanz, por su parte, ha querido comenzar su defensa del proceso "poniendo en valor el Plan de Vivienda que este Ayuntamiento comenzó a inicios de Legislatura", afirmando que "una de las prioridades de este equipo de Gobierno nada más dar comienzo fue que era imprescindible apostar por la vivienda en Logroño de una manera efectiva y real".

"Y para ello -ha apuntado- pusimos en marcha un innovador y ambicioso Plan de Vivienda que hemos ido cumpliendo a pies juntillas". Así, ha incidido en que "el Plan tenía varias fases y una de ellas correspondía a la venta de solares que eran patrimonio municipal, con la certeza de que había que destinarlos a viviendas de protección oficial".

Algo, ha recordado Celia Sanz, que "no sucedía en este Ayuntamiento desde hacía más de 15 años, una demanda y una necesidad que los logroñeses y las logroñesas se merecían tener". Por ello, se sacaron a licitación 10 parcelas de propiedad municipal, de las que seis fueron adjudicadas a distintas promotoras privadas.

Una adjudicación que "se hizo bajo el paraguas de un pliego de prescripciones técnicas que cumple todas las garantías legales y que está reglado, que pasó absolutamente todos los trámites administrativos con informes favorables y el aval técnico de esta casa, con todos los filtros a nivel de patrimonio, regeneración de vivienda, también asesoría jurídica, fiscalización y también planeamiento".

"Por lo tanto, es un pliego de prescripciones técnicas que es legal, que está reglado y que con todos esos avales, lo que el Ayuntamiento de Logroño garantizó es precisamente la construcción de esas viviendas de protección oficial", ha afirmado la portavoz quien, respecto a la fase de la adjudicación, ha asegurado que "en ese pliego de prescripciones técnicas existen mecanismos de control".

Herramientas "en dos aspectos: en primer lugar, en ese pliego se recoge de manera explícita que todos aquellos candidatos que pretendan optar a esas viviendas tienen que estar inscritos de manera obligatoria en el IRVI y para ello tienen que cumplir los requisitos para ser adjudicatarios de viviendas de protección oficial".

Y ha reseñado como estos requisitos son el empadronamiento en La Rioja; no superar 6 veces el IPREM; " y un dato importante, el no ser titular de ninguna otra vivienda", un requisito introducido por el actual Gobierno regional "que hizo más justo ese registro, porque ese requisito antes no se recogía".

"Por lo tanto -ha resumido-, el primer mecanismo que garantiza a la hora de adjudicar esas viviendas de protección oficial es esa obligatoriedad de estar inscrito en ese registro del IRVI. Solamente las personas que estén inscritas en el IRVI con esos requisitos podrán optar o ser candidatas a ser adjudicatarias de esas viviendas de protección oficial".

En este punto, Celia Sanz ha hecho una puntualización a los datos planteados por los grupos de la oposición, que hablaron de unas 4.000 personas inscritas en el IRVI. La portavoz, sin embargo, ha explicado que precisamente al aplicar este requisito se ha producido "una depuración" en el listado, que lo ha reducido "de momento, con los datos que nos pasan, a unas 2.200 persona, y aún no es el número definitivo".

A ello ha sumado que "en el pliego se recoge un segundo mecanismo de control, que es que una vez que se hayan adjudicado a los solicitantes, esos contratos se tienen que formalizar y tienen que estar visados por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de La Rioja, por lo que pasan un segundo control precisamente para comprobar que se han cumplido todos esos requisitos".

Ese listado de personas adjudicatarias "cumpliendo ese doble control", se tiene que remitir posteriormente al Ayuntamiento de Logroño "para que el Consistorio tenga conocimiento de qué personas han sido las adjudicatarias y así garantizar que se han cumplido los requisitos que establece la ley".

"Por lo tanto, puedo garantizar que el Ayuntamiento de Logroño ha licitado este pliego con esas garantías y que por supuesto estará vigilante para que se cumpla en todas ellas, fiscalizadas para que no haya ninguna duda sobre ese procedimiento de adjudicación", ha incidido Sanz.

Procedimiento de adjudicación que, con todo, ha insistido la portavoz, "en ese pliego se recogió y se estableció que fueran las promotoras adjudicatarias las que lo pilotasen, pero con estas garantías y este proceso garantista para que las personas adjudicatarias cumplieran esos requisitos".

En este marco, Celia Sanz ha adelantado que hoy mismo "hay una Comisión Informativa ordinaria de este equipo de Gobierno en la que tanto PSOE como PR+ han presentado una batería de preguntas respecto a este proceso de adjudicación, y lo que puedo señalar es que vamos a dar las explicaciones que sean oportunas en los términos que estoy señalando".

"Y que son que este equipo de Gobierno va a poner en valor ese pliego de prescripciones técnicas que es legal, está reglado, cuenta con todos los avales técnicos y también con la fiscalización de todos los órganos pertinentes. Y que ese procedimiento de adjudicación cumple con ese pliego de prescripciones técnicas y con la tutela pública para garantizar y salvaguardar la adjudicación jurídicamente", ha defendido.

Por todo ello, ha concluidoque "nuestro objetivo ha sido, será y a futuro seguirá siendo la construcción de viviendas para la ciudad de Logroño, entre ellas viviendas de protección oficial, poniendo en valor que este equipo de Gobierno es el que ha puesto en el mercado actualmente 104 VPO, cosa que no ocurría desde hace más de 15 años".