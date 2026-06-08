Sapo Producciones presentará 'La Comedia del Sitio' en San Bernabé - SAPO PRODUCCIONES

LOGROÑO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los próximos días 9 y 10 de junio, a las 21,45 h en la plaza de San Bartolomé de Logroño y dentro de las actividades programadas por el Ayuntamiento por San Bernabé, Sapo Producciones presentará "su tradicional, incombustible y divertida 'Comedia del Sitio' por decimonoveno año consecutivo".

La dirección del montaje, como en pasadas ediciones, corre a cargo de Jorge Padín, de la prestigiosa compañía Ultramarinos de Lucas.

Se mantiene el sólido elenco de actores y actrices de Sapo Producciones que vienen dando vida a esta comedia: Gemma Viguera, Alex López, Rubén García, María Martínez Losa y Josué Lapeña.

Todos ellos son artistas consagrados logroñeses que también colaboran y trabajan con otras grandes compañías riojanas de calado internacional como El Patio Teatro y El Perro Azul.

El apartado musical sigue bajo la batuta de dos grandes maestros, Elena Aranoa y Nacho Ugarte, acompañados al frente de la zanfona por el experto percusionista de jazz Jorge Garrido.

Este año el equipo cuenta de nuevo con el valioso trabajo de Carmen Domínguez en la asistencia. Llevando la maquinaria renacentista y la escenografía contamos este año con sabia nueva y de casa, Mateo Padín, mientras que el diseño de sonido e iluminación corre a cargo de la empresa AGT, quienes nos acompañan incombustiblemente todos los años con su gran trabajo.

'La Comedia del Sitio' es una pieza escrita, compuesta e interpretada exclusivamente para estas fiestas y con profesionales de la región, lo cual representa un enorme orgullo: una producción 100% de Logroño con artistas de la tierra.

Esta obra recrea, bajo los códigos del teatro de la época, el histórico cerco al que las tropas francesas sometieron a los logroñeses en 1521.

Inspirada en la Comedia del Arte, la comedia de los criados o de los bufones, propone un teatro "popular y lúdico" que profundiza en temas universales: el amor, el hambre, el dinero o la supervivencia; realidades que este año la compañía quiere utilizar para ensalzar la importancia de la convivencia.

Frente a los desafíos actuales, Sapo Producciones defiende firmemente la consolidación de la cultura y el teatro festivo como el mejor vehículo para la unión de las personas, el entendimiento mutuo y la cohesión de la ciudadanía. Aunque este estilo teatral se presenta aparentemente ante el público como un arte improvisado fruto de la inspiración del momento, es el resultado de un riguroso y detallado trabajo de precisión.

Los juegos cómicos, las canciones y la música en directo se entrelazan en un lenguaje simple y directo idóneo para entretener a públicos de todas las edades. Utilizando máscaras de cuero que hunden sus raíces en los carnavales medievales, la obra pone en escena a los arquetipos clásicos del género: el viejo avaro, el criado pícaro, el enamorado o el pedante.

Como ya es tradición, la función de este año incorporará nuevos cambios en los textos y varias escenas inéditas diseñadas para sorprender a los asistentes. Una joya riojana de la comedia del arte que asegura risas, música en vivo de primer nivel y, como siempre, un feliz desenlace que nadie debería perderse.