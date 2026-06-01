SATSE advierte de "las condiciones extremas de calor sufridas por las matronas" en la OPE del SERIS

LOGROÑO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha criticado "las condiciones extremas de calor sufridas por las personas que se presentaron a la OPE de Matrona del SERIS, celebrada en el IES Cosme García, debido a las altas temperaturas registradas el sábado".

Desde SATSE "consideramos que se podían haber tomado medidas para garantizar el buen desarrollo de la prueba, así como la salud de las y los opositores".

"La sensación general que nos han trasladado las matronas es que no se podía hacer un examen en esas condiciones, que con más de 30 grados en el aula no se podía ni pensar. Lo raro es que no haya habido mareos o desmayos", explica Patricia Mogena, secretaria autonómica de SATSE La Rioja.

Sin duda, "era una situación previsible y la Administración no ha hecho nada para evitarlo", comenta Mogena. Y es que, recuerdan desde el sindicato, la prueba podría haberse trasladado al CIBIR, por ejemplo, que cuenta con la climatización adecuada "y que ya ha acogido oposiciones de esta categoría en anteriores ocasiones".