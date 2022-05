SATSE: "España tiene la mitad de las matronas necesarias para atender a la mujer con todas las garantías"

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha criticado este jueves "que nuestro país tiene la mitad de las matronas necesarias para poder atender a las mujeres con todas las garantías y seguridad, no solo durante la gestación, parto y puerperio si se da el caso, sino en todo lo relativo a su salud sexual y cuidados ginecológicos a lo largo de su vida".

Con motivo del Día Internacional de Matrona, SATSE reclama "aumentar las plantillas de matronas en todos los servicios de salud, ya que tenemos una de las ratios más bajas de los países de la OCDE. Mientras que la media es de 69 matronas por 100.000 mujeres, en España estamos rozando las 31 matronas por 100.000 mujeres".

"En Atención Primaria debería haber una matrona por cada 3.000-3.500 mujeres en edad fértil, mientras que en Atención Especializada tendría que haber una matrona por cada 160 partos, pero, lamentablemente, nuestro país está muy alejado de estas estas cifras, lo que, sin duda, repercute negativamente en la atención y cuidados que necesitan las mujeres", apuntan desde la organización sindical.

Al respecto, SATSE subraya que este déficit estructural y crónico de enfermeras y enfermeros especialistas en Enfermería Obstétrico-Ginecológica no debe servir de pretexto para que trabajen exclusivamente en el paritorio, destacando que es indispensable su participación activa en los programas de salud materno-infantil, así como de atención a la mujer en su salud sexual y cuidados ginecológicos a lo largo de su vida.

Asimismo, el Sindicato demanda que haya suficientes matronas para que pueda proporcionarse una asistencia "one to one" (una matrona por mujer) durante el parto natural en los centros sanitarios, en lugar de que una profesional se vea obligada a atender al mismo tiempo a varias mujeres y, por lo tanto, tener que priorizar su atención perdiendo el proceso de dilatación y parto una atención absolutamente personalizada.

De otro lado, y en sintonía con el resto de organismos e instituciones nacionales e internacionales que conmemoran el Día Internacional de la Matrona, SATSE recuerda que estos profesionales sanitarios desarrollan una amplia diversidad de funciones y competencias, ya que aún persiste la percepción errónea en un amplio número de personas de que se limitan a ayudar a las mujeres a ser madres.

En este sentido, el Sindicato de Enfermería resalta su labor con la mujer, y también con su pareja, en los grupos específicos de preparación para el parto y puerperio, siendo la profesional indicada para garantizar la formación en corresponsabilidad, tema crucial para un feliz desenlace de todo este proceso.

De igual manera, la organización sindical recalca que las enfermeras y enfermeros especialistas en Enfermería Obstétrico-Ginecológica son los profesionales sanitarios más adecuados y cercanos para detectar cualquier tipo de violencia contra la mujer, ya que su situación vulnerable en la gestación, parto y puerperio hace que estos momentos sean especialmente críticos y decisivos.

Además, añade, en la adolescencia de cualquier mujer, las matronas realizan actividades educativas e informativas en materia de salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, hábitos de vida saludables o prevención del cáncer de cuello de útero, y en una etapa adulta, estos profesionales desarrollan actividades educativas en materia de salud sexual y reproductiva y trabajan también en la detección precoz de distintos cánceres, como el de cuello uterino, mama o genital, así como en la atención en el climaterio o la prevención de las alteraciones de suelo pélvico, incontinencia...