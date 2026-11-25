LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado la implantación generalizada de protocolos o procedimientos de actuación para trabajadoras sanitarias víctimas de violencia de género o violencia sexual "una vez que ha constatado su ausencia en gran parte de los servicios de salud".

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, SATSE ha realizado un estudio sobre el respaldo que las diferentes administraciones autonómicas deben dar a las trabajadoras que han sufrido violencia de género o violencia sexual a través de protocolos o procedimientos específicos que activen las medidas de protección de forma ágil y confidencial, garantizando así el cumplimiento efectivo de la normativa vigente en la actualidad.

En concreto, el Sindicato de Enfermería concluye que el panorama es "muy desigual". Al respecto, explica que en algunas comunidades autónomas existe un protocolo para las empleadas víctimas de violencia de género, pero está pensado para el conjunto de la administración autonómica y no para las características propias del trabajo en el ámbito de la salud.

En otras autonomías, apunta, el plan de igualdad prevé crear este protocolo, pero la medida no se ha desarrollado, y en otras no existe ninguna norma ni medida específica. "Son muy pocas las comunidades con un protocolo o procedimiento propio de su servicio de salud, y algunos se limitan a la movilidad o a determinados permisos, algo que ocurre pese a la especial exposición de las trabajadoras de la sanidad", señala.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

SATSE recuerda que existe en nuestro país un ordenamiento jurídico claro que garantiza medidas de protección integral y reconoce derechos, como la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica, o el cambio de centro de trabajo. De esta forma, las ausencias de las víctimas pueden considerarse justificadas, pueden reducir o adaptar su jornada o tienen derecho a trasladarse a otro puesto similar.

Por ello, la organización sindical recalca que las administraciones publicas competentes necesitan un procedimiento interno claro para identificar situaciones, gestionar solicitudes y aplicar las medidas de protección. "Sin protocolo es imposible garantizar el derecho de forma efectiva. Las víctimas no saben a dónde acudir ni qué apoyo pueden recibir, lo que genera desigualdades y una vulneración de su seguridad jurídica", añade.

ACREDITACIÓN

Además de que todos los servicios de salud cuenten con un protocolo negociado en la mesa sectorial y publicado oficialmente, SATSE demanda que se facilite la acreditación de la condición de víctima sin necesidad de que haya denuncia ni sentencia condenatoria. En concreto, pide que se reconozcan otras vías de acreditación, como órdenes de protección e informes del Ministerio Fiscal y/o servicios sociales, sanitarios u organismos especializados, garantizándose, en todo caso, la implementación de medidas de protección urgentes mientras se tramita la acreditación.

De igual manera, la organización sindical plantea que haya una persona de referencia en cada gerencia sanitaria, con formación específica, que se ponga en contacto con la trabajadora en un plazo no superior a 48 horas y le informe de todos sus derechos, la acompañe en todo el proceso y gestione los trámites pertinentes.

SEGUIMIENTO

También reclama que se protejan los datos de la trabajadora, garantizándose un acceso restringido al mínimo de personas; que se desarrollen actividades informativas y formativas accesibles a toda la plantilla, y que se asegure el funcionamiento de una comisión de seguimiento, con participación sindical, que haga un balance de las situaciones registradas y las actuaciones realizadas por parte de la administración.

El Sindicato incide en que el sector sanitario concentra una población especialmente expuesta, ya que está altamente feminizado (en torno al 70%) y la violencia de género afecta principalmente a mujeres. Así, remarca que no se trata de un riesgo puntual, sino estructural, ya que, a mayor presencia de mujeres, mayor probabilidad de que haya trabajadoras víctimas.

MAYOR EXPOSICIÓN

SATSE también alude al hecho de que las características del trabajo sanitario (centros abiertos al público y con gran tránsito de personas, turnos prolongados y nocturnos, trabajo rotatorio, desplazamientos fuera del centro a domicilios, urgencias, transporte nocturno...) conllevan una mayor exposición de las mujeres trabajadoras y más dificultades a la hora de protegerlas frente a un posible agresor.

De igual manera, el trabajo sanitario implica un estrés elevado, responsabilidad sobre otras vidas humanas y un permanente desgaste psicológico y emocional, lo que propicia posibles consecuencias en las víctimas, como una normalización del sufrimiento existente, explican desde la organización sindical.

Por todo ello, SATSE insiste en la urgente necesidad de que todos los servicios de salud cuenten con protocolos de actuación claros y eficaces que ayuden y protejan a las víctimas. "La falta de un protocolo específico equivale a desprotección real, teniendo en cuenta, además, que la obligación es aún mayor en el ámbito de las administraciones públicas sanitarias por su función ejemplar, su deber de protección reforzada y el mayor riesgo existente", concluye.