SATSE recuerda a Capellán que "existe un acuerdo" para ampliar las plazas de Enfermería hasta las 150

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, recuerda a Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja, que el Gobierno que preside "tiene un compromiso firmado para incrementar las plazas del Grado de Enfermería hasta alcanzar las 150 en el próximo curso".

"Entendemos la importancia de contar con el Grado de Medicina en La Rioja, pero rechazamos que las enfermeras siempre tengan que salir perjudicadas", afirma Patricia Mogena, secretaria autonómica de SATSE La Rioja. Además, recuerda el sindicato, contar con 30 plazas más en Enfermería cada curso es de vital importancia ya que "llevamos años con déficit de enfermeras".

Para evitar esta escasez de profesionales, SATSE siempre ha defendido "la importancia de atraer talento a través de una oferta formativa adecuada a las necesidades actuales y de retenerlo después ofreciendo unas buenas condiciones laborales". El Grado de Enfermería es el más solicitado de la Universidad de La Rioja y cada año se quedan fuera miles de estudiantes por lo que "no se entiende que dejen de potenciarlo".

Cabe recordar que, según varios estudios, en La Rioja aún se precisa la incorporación de más de 500 enfermeras para cumplir con la ratio europea de enfermera por cada 1.000 habitantes.