El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, clausura este martes en Logroño el VI Congreso de UPTA España

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, - Mateo Lanzuela - Europa Press

LOGROÑO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, clausura este martes en Logroño el VI Congreso de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, que se celebrará en el Centro de la Cultura del Rioja.

El Congreso, que contará con 35 delegados y delegadas acreditados, dará comienzo a las 9 horas para analizar la acción desarrollada por la Organización durante el mandato anterior, debatir sobre la situación actual del trabajo autónomo y diseñar el programa de acción a desarrollar por UPTA durante los próximos cuatro años.

Además, el VI Congreso Estatal elegirá a la nueva Junta Directiva que deberá ejecutar el programa de acción y que estará encabezada por el nuevo presidente elegido.

La clausura, que está prevista a las 13,30 horas, correrá a cargo del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, así como del presidente electo.

Ya por la tarde, tendrá lugar en el mismo lugar el III Congreso de Relevo Generacional y Desarrollo Rural; un evento que reunirá en Logroño durante la tarde del martes y la mañana del miércoles a destacados expertos y figuras relevantes del ámbito como la Secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino; la Secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela; la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT , Fernando Luján, este último encargado de la clausura institucional.