El secretario general de UGT La Rioja asegura que el sindicato "está más unido que nunca"

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo, ha asegurado que el sindicato "está más unido que nunca", así como que "está trabajando mucho y bien y los resultados nos avalan". "Es indudable que todos hemos tenido que dar pasos para que esa paz interna que hemos conseguido sea una realidad" ha reseñado.

El líder ugetista ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas acerca del presente del sindicato, tras el Congreso Regional del 31 de enero, en el que Izquierdo revalido la Secretaría General por tres votos, frente a la otra candidata Cristina Antoñanzas.

Ha asegurado que, a nivel personal, "estoy francamente satisfecho en el trabajo que hemos hecho en estos últimos meses". Ha manifestado que "nadie puede poner en duda que seguimos siendo la primera fuerza sindical por derecho propio", indicando que "creo que al segundo sindicato, en lo que va de año, le llevamos casi 10 puntos en materia de elecciones sindicales".

Izquierdo ha destacado que "todo el mundo está trabajando mucho y bien, en las tres federaciones que tienen esta competencia de las elecciones sindicales". Desde el punto de vista afiliativo, ha avanzado que "ahora vamos a empezar una campaña que lanzaremos en los próximos día", al tiempo que ha indicado que "10.000 personas en nuestra región siguen apostando por la UGT".

Para Izquierdo "esto es lo más importante", porque "una vez pasado el Congreso, no cabe dudas que eso deja heridas, pero aunque he oído en alguna ocasión que el sindicato está dividido, yo niego la mayor", así como ha asegurado "estos cuatro años van a ser de mucho trabajo, pero también de muchos éxitos".