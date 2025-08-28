El segundo Boletín de Maduración del Consejo Regulador de la DOCa Rioja confirma condiciones sanitarias "buenas"

El grado se adelanta al menos una semana - CONSEJO REGULADOR

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El segundo Boletín de Maduración del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, emitido a fecha de hoy, 28 de agosto, confirma "condiciones sanitarias y vegetativas buenas".

En su boletín, el Consejo advierte de que "es conveniente aumentar la vigilancia a la evolución de maduración en aquellos viñedos especialmente afectados tras la ola de calor".

El peso de la baya es normal en Rioja Alta y Alavesa, continuando por debajo de la media en Rioja Oriental. El grado probable experimenta un adelanto de, al menos, una semana con respecto a la pasada campaña 2024.

El viñedo ha recuperado el retraso fenológico que venía registrando durante todo el ciclo.

La evolución de los parámetros de acidez en Rioja Oriental evoluciona "correctamente", indica el Consejo señalando que "es necesario continuar con el seguimiento en esta zona".

Por último, advierte de que las muestras de este Boletín fueron tomadas antes de las precipitaciones registradas el 27 de agosto en varios municipios de Rioja Oriental.