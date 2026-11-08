La Semana de la Ciencia de la UR programa para el lunes una sesión gratuita de 'Arte en vivo'

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escultura cerámica será la protagonista de dos charlas-taller en las que reconocidos artistas riojanos elaboran piezas en directo, al tiempo que comparten con los asistentes su proceso de creación dentro de la Semana de la Ciencia y la Innovación de La Rioja 2026.

La jornada, denominada 'Arte en vivo', comenzará a las 16 horas en el vestíbulo del Edificio de Filología de la UR: tendrá una primera sesión sobre pintura cerámica que impartirá Tamara Mendaza y una segunda sesión protagonizada por Toño Naharro, que realizará una demostración de escultura en torno.

Tamara Mendaza enseñará en primer lugar cómo se transforma la arcilla en color. A través de una demostración de pintura cerámica con engobes, la artista riojana nos mostrará cómo interactúan el agua, la porosidad y los materiales, y cómo la cocción transforma la superficie y el aspecto de una pieza. Una experiencia para explorar la relación entre ciencia, experimentación y creación artística.

Por su parte, el artista riojano Toño Naharro se sentará al torno para modelar en directo una pieza de su última colección, mostrando cómo el barro va tomando forma en sus manos. Mientras trabaja, conversará con el público sobre su oficio y proceso creativo.

El programa de la Semana de la Ciencia, que se prolongará hasta el 14 de noviembre, incluye además conferencias, espectáculos, exposiciones, conciertos, demostraciones en vivo y otras actuaciones guiadas por artistas riojanos, que mostrarán la ciencia que hay detrás de las diferentes expresiones artísticas presentes en nuestra vida cotidiana.

Esta séptima edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación está promovida por el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja, en colaboración en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sus coordinadores son los investigadores de la UR Beatriz Robredo Valgañón, Jorge Lorenzo Lacruz y Ángel Alberto Magreñán Ruiz.