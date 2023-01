Una serie de entidades en contra de la modificación del Plan General de Logroño para la instalación de 'Bosonit'

LOGROÑO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Frente a la Modificación Puntual del Plan General Municipal de Logroño en Calle Marqués de San Nicolás número 20, que se prevé votar de manera inminente en el Pleno del Ayuntamiento de Logroño, Amigos de La Rioja, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, el Foro del Casco Antiguo y Rioxa Nostra, solicitan la reflexión para "la necesaria paralización de un modelo urbanístico a la carta -para la nueva sede de la empresa 'Bosonit', que no responde ni a las necesidades vecinales, ni al respeto y protección del patrimonio urbano".

Además, "se considera importante conocer los informes técnicos de la Dirección General de Cultura relativos a dicha modificación", según han señalado las asociaciones en un comunicado.

Desde la ciudadanía "venimos demandado un Casco Antiguo para ser habitado, donde se promuevan viviendas habituales, tanto en propiedad como en alquiler, con carácter social, que fomenten la diversidad vecinal".

"El barrio, actualmente convertido en centro turístico y de ocio, no se ve fortalecido con un uso de oficinas, especialmente en una zona donde las dotaciones que lo ocupan no fomentan el uso del espacio público en franjas horarias diversas", han añadido, para a continuación exponer que "estas condiciones no favorecen calles vivas y seguras a cualquier hora del día". Además, dice que "no dotan al Casco Antiguo de servicios para la vida cotidiana, estrategias necesarias para garantizar la calidad de vida y atraer residentes habituales".

El planeamiento "debe servir como herramienta para la protección del Patrimonio Urbano". Un "urbanismo a la carta diseñado tal y como se ha hecho en esta Modificación Puntual no vela por la conservación y mantenimiento del urbanismo construido en el Casco Antiguo". En todo caso, "servirá como precedente para realizar acciones similares futuras, con volúmenes y estética que no respetan el entorno construido en base a intereses y caprichos individuales y no necesidades y deseos colectivos. Como sociedad tenemos la obligación de transmitir el Patrimonio Urbano a las generaciones futuras".

Por todo ello, Amigos de La Rioja, Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, el Foro del Casco Antiguo y Rioxa Nostra, han hecho un llamamiento a los partidos políticos y a la ciudadanía, para "poner freno a esta Modificación y garantizar la continuidad de la vida y la protección de nuestro Casco Antiguo".