El SERIS celebra la VII Jornada de Puertas Abiertas para atraer talento sanitario a La Rioja

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este martes ha tenido lugar la VII Jornada de Puertas Abiertas dirigida a futuros médicos residentes en el salón de actos del Hospital Universitario San Pedro de Logroño. La jornada tiene como objetivo presentar los detalles de la oferta formativa del SERIS, además de animar a los futuros residentes a elegir La Rioja para comenzar su etapa de formación especializada.

El gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González, ha participado en la inauguración dando la bienvenida al cerca de centenar de profesionales inscritos y ha destacado el valor del sistema sanitario público riojano como entorno formativo.

En este sentido, ha subrayado que "lo que pretendemos con estas jornadas es que La Rioja pueda ser el lugar ideal para que estos futuros residentes puedan formarse. Nuestro sistema sanitario público tiene algo que consideramos fundamental en la formación, que es la cercanía, la calidad asistencial y un acompañamiento muy directo al residente".

COMPROMISO CLARO CON LA DOCENCIA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL

Asimismo, ha señalado que el SERIS ofrece este año 74 plazas de formación sanitaria especializada, detrás de las cuales existe "un compromiso claro con la docencia y con el desarrollo profesional de los futuros especialistas". En este sentido, ha puesto en valor que el sistema sanitario riojano cuenta con unidades docentes consolidadas, tutores implicados y un hospital universitario moderno que combina tecnología, investigación y una atención sanitaria de gran calidad.

Durante su intervención, el gerente del SERIS también ha recordado que esta iniciativa forma parte del Plan de Fidelización y Captación del Talento impulsado por el Gobierno de La Rioja en esta legislatura para reforzar el atractivo del sistema sanitario público. "Este Plan lo implantamos hace aproximadamente dos años y estamos muy orgullosos de sus resultados. Hemos pasado de cifras de captación de residentes al finalizar su periodo formativo en torno al 40 o 50 % a cifras cercanas al 70%", ha explicado.

Además, ha añadido que el objetivo es seguir avanzando en esta línea para que cada vez más profesionales elijan La Rioja tanto para formarse como para desarrollar su carrera profesional: "Nuestro ánimo con el nuevo plan de fidelización este año es seguir aumentando el número de residentes que quieran escoger La Rioja para formarse y continuar su trayectoria profesional en nuestro sistema sanitario".

Bajo el lema 'No solo eliges plaza, eliges vida: ¡Elige La Rioja!', los jefes de estudio de las cinco unidades docentes del SERIS (Medicina del Trabajo, Salud Mental, Enfermería Obstétrico-Ginecológica, Atención Familiar y Comunitaria y Especialidades Hospitalarias) han organizado este encuentro en el que se han presentado los planes formativos, la estructura docente, los dispositivos asistenciales y las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece el Sistema Público de Salud de La Rioja, así como información práctica sobre el periodo de residencia.

74 PLAZAS DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA

La oferta de formación sanitaria especializada de La Rioja para los residentes que se incorporarán este año se ha fijado en 74 plazas, lo que supone cuatro más que la oferta del pasado curso.

En el ámbito MIR, el mayor número de plazas corresponde a Medicina Familiar y Comunitaria, con 25 plazas. Otras especialidades con oferta relevante incluyen Pediatría (4 plazas), Medicina Interna (3 plazas) y varias especialidades hospitalarias con entre una y dos plazas cada una.

Como novedad, este año se incorpora una plaza en la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, una especialidad de reciente creación que ampliará su oferta hasta cuatro plazas en 2027. En cuanto a enfermería, se prevé la oferta de 8 plazas EIR, distribuidas entre Matronas (4), Enfermería Familiar y Comunitaria (2), Enfermería de Salud Mental (1) y Enfermería Pediátrica (1).

Finalmente, se contemplan 4 plazas adicionales correspondientes a Psicología Clínica (1), Farmacia Hospitalaria (2) y Radiofísica (1).

ATRAER Y FIDELIZAR TALENTO

Esta oferta formativa se enmarca en el Plan de Fidelización y Captación del Talento impulsado por el Servicio Riojano de Salud, una iniciativa orientada a favorecer que los profesionales que realizan su formación especializada en La Rioja puedan desarrollar posteriormente su carrera profesional en el sistema sanitario público riojano.

En este sentido, en la convocatoria del pasado año, todas las plazas de formación sanitaria especializada ofertadas por La Rioja fueron cubiertas, lo que refleja el creciente interés de los futuros especialistas por desarrollar su residencia en la comunidad.

En la actualidad, el Sistema Público de Salud de La Rioja cuenta con 231 residentes en formación en las distintas especialidades médicas, de enfermería y otras disciplinas sanitarias.

Con esta séptima edición, el SERIS refuerza su compromiso con la captación y fidelización de profesionales sanitarios, apostando no solo por una plaza de formación, sino por un proyecto profesional y vital en La Rioja.