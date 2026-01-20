El SERIS destina más de 5,2 millones de euros al suministro de implantes y material de Oftalmología

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) destinará 5,2 millones de euros para el suministro de implantes y material fungible destinado a los quirófanos de Oftalmología.

Así se lo ha trasladado hoy la Consejería de Salud y Políticas Sociales al Consejo de Gobierno y ha dado a conocer el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Domínguez, en rueda de prensa.

Domínguez ha señalado que es una actuación que permitirá garantizar la continuidad, calidad y seguridad de la atención oftalmológica en el sistema sanitario público riojano.

El contrato tendrá una duración de tres años, desde el 1 de febrero de 2026 hasta el 31 de enero de 2029, y permitirá asegurar el abastecimiento de los materiales necesarios para la actividad quirúrgica oftalmológica durante todo el periodo.

La contratación se ha realizado mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, estructurada en distintos lotes, lo que favorece la concurrencia, la eficiencia en el gasto público y la adaptación del suministro a las necesidades reales de los servicios hospitalarios, ha explicado el Ejecutivo.

El contrato permitirá dotar a los profesionales sanitarios de materiales y tecnologías adecuadas y actualizadas, "contribuyendo a mantener los estándares de calidad asistencial y a dar respuesta a la demanda quirúrgica en Oftalmología en los centros del Servicio Riojano de Salud".

Con esta adjudicación, ha dicho Domínguez, el Gobierno de La Rioja "refuerza su compromiso con una sanidad pública de calidad, apostando por la planificación anticipada de los recursos sanitarios, la optimización de procesos de compra y la mejora continua de la atención a los pacientes, especialmente en un ámbito tan sensible como es la salud visual".

CENTRO ADORACIÓN SÁENZ

A este respecto, Domínguez ha apuntado cómo este contrato se enmarca, además, en una estrategia de "mejora continua de este servicio de atención visual y quirúrgica en La Rioja" en la que se incluye la futura ampliación del Hospital San Pedro.

Se trata del futuro Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria Adoración Sáenz, que duplicará la capacidad quirúrgica ambulatoria actual incorporando nuevos quirófanos "y tecnologías de vanguardia".

Contará con tres quirófanos dedicados específicamente a Oftalmología y un incremento de consultas y equipamientos técnicos en esta especialidad.