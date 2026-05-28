El SERIS invierte en renovación de instalaciones y nuevos equipos para combatir el calor en espacios sanitarios

Archivo - Un hombre bebe agua - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Subdirección de Infraestructuras y Servicios Técnicos del SERIS ha prácticamente completado ya la puesta a punto de los equipos de producción de frío, adelantada este año en previsión de las altas temperaturas que pudieran darse en primavera como finalmente así ha ocurrido. Las enfriadoras y bombas de calor de toda la red de centros sanitarios han sido revisadas y reparadas para evitar al máximo los fallos que se producen en instalaciones de actividad intensa y a menudo obsoletas y con dificultades para encontrar recambios.

Para ir renovando toda la red, hay una planificación anual de inversiones que en este 2026 ha ascendido a más de 300.000 euros. Además, se ha instalado una nueva enfriadora en el Centro de Salud de Siete Infantes, por 127.281 euros; dos equipos de bomba de calor para el Centro de Salud de Camero Viejo, por 9.800 euros; y otro en el Centro de Salud de Haro, 7.127 euros. Dentro del mismo plan, se incluyen también la renovación de las calderas en los centros de Siete Infantes y Cascajos.

Asimismo, en las próximas semanas se va a colocar en la fachada del Centro de Salud Mental de Albelda, en los ventanales del comedor de gerontopsiquiatría, una instalación de lamas de aluminio de sombreamiento a fin de controlar la fuerte exposición solar de esta zona que provoca el aumento de la temperatura en el interior del edificio en determinados momentos del día.

Una inversión de 32.850 euros, más IVA, que se une a otras soluciones ya implementadas en este mismo centro tanto el año pasado como en esta temporada para paliar los problemas de climatización que padece. En concreto este año se ha contratado a una empresa especializada para la puesta a punto de la enfriadora y la reparación de varios circuitos que estaban estropeados, una inversión de 15.929 euros que se suma a los 9.723 del pasado verano.

Por último, en previsión de ir a padecer un verano con días de intenso calor, desde el SERIS se han adquirido ventiladores y aparatos de producción de frío portátiles con los que hacer frente a posibles averías de los sistemas de climatización en algún centro sanitario como ya ocurrió durante la temporada estival de 2025. Asimismo, se estudian otras medidas de control de sol pasivo, similares a las lamas que se pondrán en el CSM de Albelda, para otros ventanales de edificios sanitarios muy expuestos al sol.