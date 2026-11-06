El SERIS tramita la cobertura de siete plazas de Pediatría de Área mediante concurso de méritos

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) cierra este viernes, 6 de noviembre, el plazo de presentación de solicitudes al concurso de méritos convocado para cubrir siete plazas vacantes de Pediatría de Área. Hasta el momento, se han registrado veinte candidaturas. Se trata de una cifra provisional, ya que el plazo continúa abierto y todavía pueden recibirse nuevas solicitudes.

Las plazas se distribuyen entre Alfaro, con dos; Arnedo, con una; Calahorra, con tres; y Haro, con una. El procedimiento permitirá atender las vacantes existentes en estas localidades, algunas de ellas derivadas del reciente concurso de traslados.

Para favorecer la incorporación de especialistas, estas plazas han sido declaradas de difícil cobertura. Asimismo, se ha optado por el sistema de concurso de méritos con el objetivo de agilizar el proceso selectivo y facilitar que las incorporaciones puedan producirse en el menor tiempo posible.

Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, la tramitación continuará con la baremación, de cara a la posterior adjudicación de las plazas.

Mientras se resuelve el procedimiento y se incorporan los profesionales, la atención a la población infantil de estas zonas se está prestando mediante pediatras de apoyo y especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. Esta organización asistencial permite mantener la atención durante el periodo de cobertura de las vacantes.