El Servicio 010 y el Ayuntamiento de Logroño modifican sus horarios de atención durante las fiestas de San Mateo

Archivo - Una empleada limpia el mostrador del 010 en el Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de atención al público del Ayuntamiento de Logroño modificarán sus horarios con motivo de las fiestas de San Mateo, que tendrán lugar del 19 al 25 de septiembre.

Los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre, el Ayuntamiento de Logroño estará cerrado al público, mientras que el viernes 25, habrá atención entre las 9 y las 13,15 horas.

En cuanto al Servicio de Atención Ciudadano 010 del Ayuntamiento de Logroño, el horario será el siguiente:

Atención presencial (ruedo): Día 25 de septiembre, de 9 a 13,15 horas.

Atención telefónica. De 8 a 24 horas de martes 22 a viernes 25 de septiembre. Se puede contactar este servicio llamando al número 010 desde un teléfono fijo ubicado en el término municipal de Logroño; desde un teléfono móvil o desde fuera de Logroño llamando al 941 277 001; o vía Whatsapp, escribiendo al número 618 700 010.