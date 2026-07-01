El servicio 010 modifica su atención presencial en julio y agosto, que pasa a ser de 9 a 14 horas

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LOGROÑO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La atención presencial del servicio municipal 010 modifica su horario durante los meses de julio y agosto. Desde el miércoles 1 de julio, la atención será de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas.

El servicio municipal de información ciudadana 010 adaptará a partir del próximo miércoles 1 de julio su atención presencial, que pasará a ser de 9,00 a 14,00 horas hasta el fin del mes de agosto.

En cuanto a la atención telefónica, el 010 mantiene su horario habitual de lunes a sábado de 8,00 a 00,00 horas. Los domingos y días no laborables, este servicio no presta atención telefónica.

El servicio de información 010 es uno de los recursos que el Ayuntamiento de Logroño pone a disposición de las logroñesas y los logroñeses en al ámbito de la atención ciudadana.