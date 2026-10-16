Servicio de Carreteras informa del corte total al tráfico de la LR-436, en Ventrosa, desde el 19 hasta el 23 de octubre

Archivo - Señal de stop. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) - Con motivo de las obras de 'Refuerzo de firme de varios tramos en las redes comarcal y local en La Rioja', desde el Servicio de Carreteras de la Dirección General de Infraestructuras del Gobierno de La Rioja se informa del corte total al tráfico de la LR-436, en Ventrosa, desde el 19 hasta el 23 de octubre.

En concreto, según informa SOS RIOJA, la empresa adjudicatarias de la obra ha solicitado su corte total en esas fechas ya que la ejecución de los trabajos y las características de la maquinaria empleada hacen incompatible el mantenimiento del tráfico con el desarrollo de los trabajos en condiciones de seguridad.

Por ello, será necesario proceder al corte total de la carretera LR-436 entre el p.k. 0,000 al 4,300, en su acceso a la localidad de Ventrosa, durante el tiempo estrictamente imprescindible para la ejecución de dichos trabajos.

Fecha del Corte:

- Del 19 al 23 de octubre de 2026, ambos inclusive.

Horarios del Corte:

- De 9,00 a 14,00 horas.

- De 15,00 a 19,00 horas

Desvíos alternativos del Corte

- NO existen desvíos alternativos.

Datos de interés:

Se permitirá el paso de vehículos por la carretera LR-436:

- De 10,45 a 11,00 horas.

- De 14,00 a 15,00 horas.

- De 15,45 a 16,00 horas, y - Desde las 19,00 hasta las 9,00 horas del día siguiente.

Las obras estarán señalizadas mediante carteles informativos y señalistas. De todo lo cual se le informa para su conocimiento y efectos oportunos.