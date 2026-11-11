En servicio los enlaces a la A-68 de Arrúbal, Villamediana y Navarrete

Archivo - La A-68 a su paso por Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en La Rioja ha informado de que ya están en servicio los enlaces de la, ya liberalizada, A-68 (hasta ahora AP-68) de Arrúbal, Villamediana y Navarrete.

Durante la mañana de este miércoles, ha relatado la Delegación, se está trabajando para acondicionar los enlaces de la A68 destapando carteles que estaban con pegatinas, retirando conos y otras barreras.

Ya se puede confirmar que se encuentran en servicio los enlaces de Arrúbal, Villamediana y Navarrete en ambas direcciones, "lo que supone un cambio integral en el flujo de circulación en toda la Ronda Sur de la capital riojana", ha resaltado.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible puso fin ayer, 10 de noviembre, al periodo concesional de la autopista AP-68 entre Bilbao y Zaragoza, de 294,4 km de longitud.

Así, la utopista pasa a ser gestionada, en sus respectivos territorios por la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

A partir del 11 de noviembre, a las 0:00 horas, el tramo estatal de la AP-68 ha pasado a ser de uso gratuito, libre de peaje para sus usuarios.

En total, este tramo suma 177 km de longitud: 0,3 km en la provincia de Burgos, 119,4 km en la Comunidad Autónoma de La Rioja y 57,4 km en la Comunidad de Aragón.