El Servicio de Mediación del Gobierno de La Rioja tramitó en 2025 más de 200 expedientes y logró un 40% de acuerdos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja Con motivo de la celebración del Día Europeo de la Mediación, que se conmemora cada 21 de enero, ha destacado los "excelentes resultados" del Servicio de Mediación durante el último año, "consolidado como una herramienta pública, gratuita y eficaz para la resolución pacífica de conflictos".

Durante 2025, el Servicio de Mediación, dependiente de la Dirección General de Justicia e Interior de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha gestionado un total de 215 expedientes, tanto de mediación intrajudicial como extrajudicial, que han supuesto la atención directa a 417 personas.

Estos procesos han contado, además, con la participación de 16 administraciones de fincas, 35 empresas, 6 compañías aseguradoras y 5 entidades bancarias, lo que refleja el amplio alcance y utilidad del servicio en distintos ámbitos sociales y económicos.

Uno de los datos más significativos es que el 40% de los expedientes tramitados ha finalizado con acuerdo entre las partes, un porcentaje que evidencia la alta eficacia de la mediación como vía alternativa para la resolución de conflictos, reduciendo la judicialización y favoreciendo soluciones consensuadas y duraderas.

El creciente interés de la ciudadanía por este recurso también se refleja en las 473 solicitudes de información atendidas a lo largo del año, realizadas por vía telefónica, correo electrónico o de forma presencial.

Especial relevancia adquiere la mediación penal con menores, ámbito en el que durante 2025 se han derivado 111 expedientes, alcanzándose acuerdos en 54 casos, mientras que otros 20 continúan en proceso.

En este contexto, cabe destacar que el 28% de los delitos cometidos por menores en La Rioja se ha resuelto mediante procesos de conciliación y reparación, subrayando el valor educativo y reparador de la mediación.

El Servicio de Mediación del Gobierno de La Rioja interviene en conflictos de naturaleza civil, penal, mercantil, laboral, comunitaria, de vivienda o con menores, entre otros, facilitando la comunicación entre las partes a través de un mediador imparcial y promoviendo soluciones construidas desde el diálogo.

Esta labor cobra aún mayor importancia en el marco de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia procesal, que establece la obligación de acreditar un intento previo de solución extrajudicial en los procedimientos civiles y mercantiles.

El Gobierno de La Rioja ha adaptado su Servicio de Mediación para responder eficazmente a este nuevo escenario normativo y facilitar a la ciudadanía el acceso a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).

Con motivo del Día Europeo de la Mediación, el Gobierno de La Rioja reafirma así "su compromiso con una justicia más ágil, cercana y centrada en las personas, impulsando la mediación como una vía eficaz para la resolución pacífica de conflictos y la mejora de la convivencia social".