La sesión sobre fotografía 'Un bosque: un paseo por el paraíso', este martes en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía

A cargo de Jesús Rocandio, será a las 19,30 horas, organizada por la Asociación Amigos de los Retablos

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amigos de los Retablos continúa con su programa cultural que este martes, 7 de octubre, protagonizará el fotógrafo Jesús Rocandio con una sesión titulada 'Un bosque: un paseo por el paraíso'. Será en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, a las 19,30 horas, la entrada es libre hasta completar aforo.

La charla 'Un bosque: un paseo por el paraíso', basada en el trabajo de Jesús Rocandio Universo Bosque, pretende concienciar sobre la necesidad de salvaguardar los últimos bosques primarios de la Tierra, sumando esfuerzos para no perder más superficie del edén original.

Rocandio explicará su obra, que es el resultado de un cuidado trabajo previo de documentación científica, análisis de planos, dibujos, fotografías y cine de diversos autores que tomaron esta temática como centro de su creación en algún momento de sus vidas.