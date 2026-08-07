'Sierra Sonora' agota las entradas para un fin de semana de rock alternativo, reggae, folk y electrónica

Cartel de 'Sierra Sonora' - SIERRA SONORA

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival 'Sierra Sonora' comenzó este miércoles y desde la primera jornada ha registrado el lleno en todas sus actividades. Casi el 70 por ciento del aforo es público que procede de fuera de La Rioja y que completa la zona de camping y caravanas del Festival. A punto de afrontar el fin de semana y el plato fuerte de los conciertos, la organización tiene todo vendido y pide al público que no tenga entradas para los conciertos que no acudan a Viniegra de Abajo porque no hay taquilla de última hora y no quieren masificar el pueblo.

Hoy viernes se sucederán en el recinto de Sierra Sonora los conciertos de De Fem, Rufus T. Firefly, Repion y ezezez para acabar la jornada con Kurlzzz DJs en el escenario Buena Vida.

Mañana sábado al mediodía Honahlei actuará en el Escenario Casa Montero. Y a primera hora de la tarde lo hará Ana Lua Caiano. A partir de las seis de la tarde y hasta la medianoche se sucederán en el recinto de Sierra Sonora los conciertos de Olatz Salvador, El Nido, Tuo Otra Bonita e Iseo & Dodosound. La jornada finalizará en el Escenario La Buena Vida con Van Bylen y Bárbara Gartland.

Sierra Sonora Verano concluirá el domingo con el concierto de Paco Pecado a partir de las 13,30 horas en Casa Montero. Previamente habrá una visita guiada a la exposición Volver de Rosa Castellot y Félix Reyes en EspacioArteVACA. Y por la tarde doble función con la obra de Esther Sanz con la Compañía La Provinciana en el Patio de Casa de Comidas Irene.

Sierra Sonora acerca hasta Viniegra de Abajo un interesante programa de propuestas culturales con música, arte, cine, gastronomía y artes escénicas que ocupan jardines, plazas, patios, la iglesia y el recinto natural junto al río.

Esta es la 25 edición de un proyecto que nació en 2020 para acercar propuestas culturales de calidad al medio rural. Más que un festival, Sierra Sonora es un proyecto colectivo construido desde el pueblo. La implicación de vecinos y vecinas, negocios locales, voluntariado, colaboradores, patrocinadores y equipo permite que Viniegra de Abajo se convierta, una edición más, en un punto de encuentro entre cultura, paisaje y comunidad.