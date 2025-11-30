Sierra Sonora celebra sus dos nominaciones en los 'Tiim Awards', que reconocen el turismo musical en España

Archivo - Imagen de archivo de una edición anterior de Sierra Sonora - SOL DE INVIERNO - Archivo

Sierra Sonora, el proyecto cultural que aúna música, territorio y comunidad rural en el Alto Najerilla, ha sido nominado en dos categorías en la primera edición de los TIIM Awards, los premios impulsados por la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana para reconocer iniciativas que destacan en el ámbito del turismo musical.

Sierra Sonora figura entre los finalistas a Iniciativa Turística Musical del Año Innovación en Turismo Musical. Estas nominaciones colocan a la Sierra riojana y a Viniegra de Abajo en el mapa nacional del turismo cultural, subrayando el valor de los proyectos que conectan creatividad, sostenibilidad y vida rural. Los TIIM Awards celebran este año su primera edición y reconocen a festivales, destinos y propuestas que están transformando la relación entre música y territorio.

Para el festival, impulsado por Adharmonia Cultural, estas candidaturas suponen un importante respaldo al trabajo realizado desde La Rioja para revitalizar el medio rural a través de la cultura. Sierra Sonora ha logrado consolidarse como un pequeño gran laboratorio de experiencias: conciertos íntimos, gastronomía de kilómetro cero, rutas naturales, patrimonio y diálogo entre artistas y paisajes.

"Estas nominaciones son un reconocimiento a Viniegra y a la comunidad que hace posible Sierra Sonora. Nuestro objetivo siempre ha sido demostrar que el mundo rural también puede ser un destino cultural de referencia, sostenible, vivo y creativo", destacan desde la organización.

Los ganadores de los TIIM Awards se darán a conocer en una ceremonia que tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre en el Roig Arena de València.