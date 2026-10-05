Sierra Sonora Otoño lleva a Ismael Serrano, Puño Dragón y Colectivo Panamera este fin de semana a Viniegra de Abajo - SIERRA SONORA

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sierra Sonora vuelve este fin de semana a Viniegra de Abajo con una nueva edición de otoño que mantiene la esencia con la que nació el proyecto, acercar la cultura al medio rural, crear comunidad y demostrar que los pequeños pueblos también pueden convertirse en escenario de propuestas culturales de primer nivel.

Ismael Serrano, Puño Dragón y Colectivo Panamera encabezan el cartel de una edición que contará también con Belén Natalí, Juventude, los riojanos Oslo Ovnies, A-Theo y Mr. Pendejo.

Durante todo el fin de semana, la música ocupará distintos espacios de Viniegra de Abajo, con conciertos de aforo reducido que compartirán protagonismo con el patrimonio, la naturaleza y la gastronomía de la sierra riojana.

Sierra Sonora Otoño abrirá su programación este viernes 9 de octubre con una actividad ambiental para todos los públicos dedicada a la construcción de cajas nido para aves. Por la noche llegará la música con Juventude, Oslo Ovnies y A-Theo DJ.

El sábado concentrará buena parte de la programación. La jornada comenzará con un free tour por las calles de Viniegra de Abajo, que permitirá conocer la historia, la arquitectura y las singularidades del municipio.

A las 13 horas, Ismael Serrano ofrecerá uno de los conciertos más especiales de esta edición en los Jardines de Casa Montero. Después, A-Theo tomará el relevo con una sesión de DJ y, a las 14,30 horas, Casa Montero acogerá una caldereta popular benéfica, planteada como punto de encuentro entre vecinos, visitantes, artistas y público.

Por la tarde, Sierra Sonora trasladará la música al recinto principal. Colectivo Panamera abrirá los conciertos a las 18,30 horas; Belén Natalí actuará a las 20,30 horas y Puño Dragón, a las 22,30. Mr. Pendejo cerrará la jornada a partir de medianoche.

El domingo 11 de octubre, un paseo por el entorno de Viniegra de Abajo permitirá descubrir la naturaleza serrana y pondrá el broche a tres días en los que cultura y territorio volverán a formar parte de una misma propuesta.

Sierra Sonora nació en Viniegra de Abajo en 2020, impulsado por vecinos del municipio que vieron en la cultura una herramienta para dinamizar el medio rural.

Desde entonces, el proyecto ha crecido más allá de un ciclo de conciertos. Música, gastronomía, naturaleza, patrimonio y actividades medioambientales conviven en un formato que invita a cada visitante a descubrir el festival y, al mismo tiempo, el territorio que lo acoge.

Frente al modelo de los grandes eventos, Sierra Sonora apuesta por aforos reducidos, espacios singulares y una relación cercana entre artistas, público y habitantes del municipio. El paisaje y el ritmo de la sierra forman así parte de la experiencia cultural.

El proyecto también busca contribuir a la actividad económica y cultural fuera de los meses tradicionalmente turísticos y reivindicar las posibilidades de los pequeños pueblos de montaña como espacios para la creación, el encuentro y la cultura.

BUS SIERRA SONORA DESDE LOGROÑO.

Para facilitar el acceso al festival sin necesidad de utilizar vehículo privado, Sierra Sonora volverá a contar el sábado con un servicio especial de autobús desde Logroño gracias a la colaboración del Instituto Riojano de la Juventud, Carné Joven La Rioja y Caja Rural de Navarra.

El sábado 10 de octubre, habrá bus de ida a las 10 horas, desde la rotonda de Murrieta en Logroño, y regreso a las 00 horas, desde la Plaza Elías Romero de Viniegra de Abajo.

Por otro lado, los alojamientos rurales de Viniegra de Abajo se encuentran completos para el fin de semana del festival.

Como alternativa, la organización habilitará gratuitamente una zona de camping y un área para caravanas y furgonetas, además de baños próximos al recinto.

Una forma de quedarse durante todo el fin de semana y vivir Sierra Sonora completamente integrado en el paisaje de la sierra.