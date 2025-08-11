Sierra Sonora Verano registro otro éxito con entradas agotadas y aforo completo

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Viniegra de Abajo ha vuelto a latir con fuerza este fin de semana gracias a una nueva edición de Sierra Sonora que ha registrado aforo completo y ha colgado el cartel de entradas agotadas con una programación que ha reunido en esta localidad riojana a artistas de primer novel como Xoel López, Gorka Urbizu, Alice Wonder, Maestro Espada y Pedro Pastor, entre otros. Una potente propuesta musical que se ha completado con un programa de 15 actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza, que también colgaron el cartel de completo.

Con un éxito absoluto de asistencia, esta edición veraniega de Sierra Sonora ha generado un gran impacto en todo el entorno ya que las zonas de acampada y furgonetas habilitadas para los visitantes se llenaron con unas 150 tiendas de campaña y 200 furgonetas, lo que supone que cerca de un 65 % de público procedente era de fuera de La Rioja. Estos datos confirman la capacidad de esta propuesta para atraer visitantes y dinamizar la economía local, de hecho, todos los comercios de la zona, especialmente los de restauración, trabajaron al máximo con un público total en torno a las 1.500 personas durante el fin de semana.

Más allá de las cifras, el verdadero motor y éxito de este Festival se centra en el trabajo conjunto de todo el pueblo de Viniegra de Abajo, que con apenas 40 habitantes ha logrado levantar un proyecto cultural de gran calidad y proyección. Vecinos, asociaciones y voluntarios han convertido este rincón de la sierra riojana en un punto de encuentro, demostrando que la cultura puede transformar y unir comunidades.