Sierra Sonora Verano roza el lleno con Iseo & Dodosound, Rufur T. Firefly, Repion y Las Migas - SIERRA SONORA VERANO

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sierra Sonora ha hecho públicos los horarios de su programación de verano, que se celebrará del 5 al 9 de agosto en Viniegra de Abajo. La cita alcanza ya el 90 por ciento del aforo vendido y encara el último tramo de venta de entradas para una de sus ediciones más amplias y diversas.

Esta será la 25ª edición de un proyecto nacido en 2020 para acercar propuestas culturales de calidad al medio rural. A lo largo de cinco jornadas, la música, el arte, el cine, la gastronomía y las artes escénicas ocuparán jardines, plazas, patios, la iglesia y el recinto natural junto al río.

El cartel reúne a Iseo & Dodosound, Rufus T. Firefly, Repion, Las Migas, Tu Otra Bonita, Ana Lua Caiano, El Nido, Olatz Salvador, De Fem, Honahlei, ezezez, Casapalma y Paco Pecado, junto a las sesiones de Van Bylen, Bárbara Gartland y Kurlzzz DJs.

La programación comenzará el miércoles 5 con Vientos de otros valles y una nueva edición de Una sierra de cine. También habrá talleres de creación, showcooking, bienestar y salud mental, freetour, una visita guiada a la exposición Volver y el cierre escénico de A las mujeres de mi familia, de Esther Sanz.

Más que un festival, Sierra Sonora es un proyecto colectivo construido desde el pueblo. La implicación de vecinos y vecinas, negocios locales, voluntariado, colaboradores, patrocinadores y equipo permite que Viniegra de Abajo se convierta, una edición más, en un punto de encuentro entre cultura, paisaje y comunidad.

INFORMACIÓN ÚTIL

Entradas y reservas: último tramo disponible en www.sierrasonora.es.

Alojamiento: zonas gratuitas de camping y camper, con baños y duchas habilitados durante el festival.

Transporte: servicio de autobús de ida y vuelta desde Logroño el sábado 8 de agosto.

Gastronomía: restaurantes y negocios del pueblo, foodtrucks y comida popular durante la jornada del sábado.