Sigue abierto hasta el 30 de junio el plazo para solicitar ayudas a la mejora de la eficiencia energética en viviendas

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LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja recuerda que continúa abierto, hasta el 30 de junio, el plazo para solicitar las ayudas destinadas a la mejora de la eficiencia energética en viviendas, una convocatoria dotada con 5,27 millones de euros y con la que se prevé beneficiar a alrededor de 1.800 hogares en toda la Comunidad.

Estas ayudas van dirigidas a personas que han realizado obras de mejora energética en su vivienda habitual y permanente, y financian hasta el 40% del coste de la actuación, con un límite máximo de 3.000 euros por solicitud.

El objetivo es impulsar la rehabilitación energética del parque residencial riojano, favorecer la reducción del consumo y el ahorro de las familias, así como contribuir a un modelo energético más sostenible.

La convocatoria permite sufragar inversiones que una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos el 7% o una rebaja del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%.

Entre las actuaciones que pueden optar a la ayuda se incluyen:

Sustitución de carpinterías exteriores (ventanas) por modelos más eficientes.

Mejoras de aislamiento térmico en fachadas, cubiertas, muros o falsos techos.

Instalación de sistemas térmicos renovables, como bombas de calor de aerotermia o calderas de biomasa.

Modificación de elementos constructivos para cumplir con los requerimientos del Código Técnico de la Edificación en materia de ahorro energético.

Además de las obras ejecutadas, la ayuda contempla gastos como informes técnicos, certificados de eficiencia energética, dirección facultativa y otros costes vinculados directamente al proceso de rehabilitación.

Las actuaciones deben estar finalizadas en el momento de presentar la solicitud y haber sido iniciadas con posterioridad al 2 de noviembre de 2023, dado el carácter incentivador de la línea.

Las solicitudes estarán disponibles en la sede de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda (C/ Marqués de Murrieta, 76. Logroño), en el Servicio de Atención al Ciudadano (C/ Beti Jai, 1. Logroño) o en la sede electrónica del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org).

Deberán realizarse telemáticamente en la sede electrónica del Gobierno de la Rioja, en el apartado de Oficina Electrónica. Si bien, los propietarios únicos de vivienda también podrán presentar la solicitud de forma presencial, en la Dirección General de Urbanismo y Vivienda, entre otros lugares.

La convocatoria funciona por riguroso orden de entrada hasta el agotamiento del presupuesto. Si los fondos se consumen antes del 30 de junio, las nuevas solicitudes podrán quedar en lista de reserva mientras la convocatoria siga vigente.

Las ayudas están enmarcadas dentro del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.