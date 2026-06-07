Sigue San Bernabé entre recreaciones y espectáculos: qué hacer este lunes

Campamento militar en San Bernabé - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las recreaciones del Asedio a la ciudad y de los campamentos militares centran el programa de mañana, lunes 8 de junio, de las Fiestas de San Bernabé.

Tal y como ha subrayado el Ayuntamiento de Logroño, desde primera hora hasta bien entrada la noche, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una oferta variada en la que la historia se une a la gastronomía, la música y las actividades infantiles.

El día arranca a las 10:00 horas con la apertura del Mercado renacentista, que estará abierto hasta las 22:00 horas en diversas calles y plazas del Casco Antiguo.

A partir de las 11:00 horas, el Parque del Ebro acogerá dos de los principales reclamos de las fiestas: el Campamento de la Milicia Logroñesa y el Campamento Militar Francés.

De la mano de los Guardias de Santiago, Héroes del Revellín y Voluntarios de Logroño, los asistentes podrán disfrutar de espacios temáticos con tiendas militares, recreaciones de la vida castrense, exposiciones de armas históricas, charlas sobre caballería y vestuario de época.

A las 12:00 horas, las familias podrán disfrutar de la Jornada Renacentista en Familia, a cargo de los Héroes del Revellín, con photocall renacentista, actividad de pintar soldados, alistamiento de tropas en el Parque del Ebro y degustación de la cerveza del emperador.

Para los más pequeños, a las 12:30 horas, se inaugura el Diorama de Playmobil 'La defensa del asedio de Logroño, 1521', organizado por el Ayuntamiento en colaboración con Guardias de Santiago.

Durante toda la mañana, las calles del centro de la ciudad contarán con espectáculos itinerantes, danzas callejeras, pasacalles y cuenta cuentos dirigidos al público familiar.

A las 14:00 horas, se podrá disfrutar de un Vermú torero con DJ JCM en el Parking del Revellín, organizado por la Peña La Uva.

Por la tarde, a las 17:30 horas, se presentará el Cuento de Rosa María Sandín "El espejo de Logroño en 1521", que tendrá lugar en el Espacio Lagares, a cargo de los Guardias de Santiago.

La música vespertina de DJ Carlitos ocupará el Parking del Revellín a las 17:00 horas y en la Plaza Diversidad se celebrará el espectáculo 'los músicos de Carlos V', a cargo de Upsala.

Por la tarde proseguirán los espectáculos itinerantes de calle, danzas y cuentacuentos.

Otro momento destacado llegará a las 18:30 horas, con la Arenga militar en pro de la defensa de la ciudad, que se llevará a cabo en la Plaza de San Bartolomé desde donde comenzará, a las 19:00 horas, el Desfile de las tropas participantes en la defensa de la Ciudad hasta el Parque del Ebro donde, a partir de las 19:30 horas, tendrá lugar el primer acto del Asedio a Logroño.

A las 20:15 horas se podrá disfrutar también del Desfile militar triunfal desde el Parque del Ebro hacia la Plaza de San Bartolomé.

La jornada estará también marcada por la degustación gastronómica de las 19:30 horas, en la que la Peña La Uva servirá zapatillas en el Parking del Revellín, que estará amenizada, además, por el D.J. David Schubert.

El Teatro Bretón ofrecerá mañana, a las 20:00 horas, el espectáculo 'Madness'. Un delirio musical a capela de Yllana y Primital Brothers.

A esa misma hora tendrá lugar la entrega de premios de la Cofradía de San Bernabé, en el salón de actos de la Fundación Ibercaja.

Ya por la noche, a las 22:30 horas, la Calle Norte (Plazuela Alonso de Salazar) será escenario de la obra teatral '¡Que vienen los franceses!', a cargo de Sapo Producciones.

La 'Orquesta phoenix' pondrá el broche musical al día con dos pases de verbena: a las 23:30 y a la 1:00 horas en el paseo del Espolón.

Además, el programa se completa con las propuestas lúdicas y musicales en el Parking del Revellín, como los conciertos de Tributo a Radio Futura, a las 21:00 horas, y los tributos a Héroes del Silencio y El último de la fila, a las 22:30 horas.

En la calle Beratúa, 24, a las 23:00 horas, la Peña Simpatía ofrece el disco móvil 'De fiesta en fiesta' con Omar Echaurre.

Finalmente, las calles de Logroño se llenarán de teatro al aire libre, títeres y música folk en distintos puntos de la ciudad y en diferentes horarios.