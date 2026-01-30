El sindicato PIR alerta del "colapso" de las aulas de pedagogía terapéutica

Archivo - PIR pide aumentar las ratios - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El sindicato PIR (de trabajadores de la administración pública) ha alertado del "colapso" de las aulas de pedagogía terapéutica en los institutos de La Rioja.
En nota de prensa, el sindicato ha recogido el "testimonio directo" de docentes que trabajan a diario con alumnado con necesidades educativas específicas.
"Según explican las propias docentes de Pedagogía Terapéutica, la realidad en muchos centros es incompatible con cualquier intervención educativa eficaz y de calidad", ha asegurado.
Así, ha dicho, "el trabajo en pedagogía terapéutica requiere tiempo, seguimiento individualizado y una atención constante, condiciones que resultan imposibles de cumplir con ratios elevadas".
El sindicato ha trasladado la denuncia de una docente, que asegura que "no es educación inclusiva, es supervivencia diaria, y quienes más lo sufren son los alumnos que más ayuda necesitan".
La docente añade en su testimonio: "Cuando tengo cinco o seis alumnos en una sesión de cincuenta minutos, no puedo dedicar ni diez minutos reales a cada uno".
El PIR ha relatado cómo el aula de Pedagogía Terapéutica tiene como finalidad ofrecer una respuesta educativa individualizada a alumnado con necesidades educativas especiales.
Se incluyen transtornos del desarrollo, dificultades graves de aprendizaje o problemas emocionales y de conducta. "Sin embargo, esta intervención pierde todo su sentido cuando se convierte en una atención grupal masificada", ha advertido.
El sindicato ha denunciado que se está derivando alumnado sin informes psicopedagógicos previos, "lo que vacía de rigor la intervención educativa y coloca al profesorado en una situación de clara indefensión profesional".
El sindicato pide ratios máximas de cuatro alumnos en las aulas de Pedagogía Terapéutica; atención siempre respaldada por informes psicopedagógicos previos; respeto al carácter individualizado y especializado del recurso; y dotación suficiente de profesorado y medios materiales.