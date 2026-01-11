El sindicato PIR critica "el saqueo salarial" de los empleados públicos

Archivo - Concentración del sindicato PIR - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato PIR (Plataforma de Interinos) ha hecho público un informe que desvela, tras analizar las nóminas de profesores de colegios e institutos, "una realidad incuestionable: trabajar hoy en la función pública supone cobrar menos que hace quince años, debido al fuerte incremento del coste de la vida".

"Si el salario de 2010 se hubiera actualizado conforme a la inflación acumulada, un docente debería estar cobrando alrededor de 300 euros más al mes de lo que percibe actualmente. En términos reales, esto significa que un profesor es hoy sensiblemente más pobre que en 2010", explican desde el sindicato.

"Dos años trabajados sin cobrar". Desde 2010, un docente riojano ha dejado de percibir cerca de 50.000 euros netos, lo que equivale aproximadamente al 186 % de un salario anual, según el sindicato.

"Por cada 16 años trabajados, la Administración sólo ha remunerado el equivalente a 14 años de salario real de 2010. Esta situación constituye un auténtico saqueo salarial encubierto mediante la inflación", afirman.

Además, continúan, "nos han arrebatado dos años de sueldo a través de una devaluación salarial silenciosa pero implacable y esta denuncia es válida también para todos los empleados públicos de Sanidad, Justicia, etc.".

"LA VOCACIÓN NO PAGA EL ALQUILER"

En 2010, un maestro cobraba 2,55 veces el SMI. En la actualidad, esa proporción ha caído hasta 1,69 veces. "Respetamos profundamente la subida del SMI para otros sectores, pero la Administración está dejando morir el reconocimiento a la cualificación y la responsabilidad", explican desde el sindicato.

"Los años de estudios universitarios, el esfuerzo económico y psicológico de las oposiciones y la responsabilidad de formar a las próximas generaciones ya no compensan. La vocación es el motor, pero la vocación no paga el alquiler ni llena la cesta de la compra".

"SERVICIOS PÚBLICOS EN RIESGO"

Cada vez más trabajadores cualificados optan por abandonar el sector público o marcharse al extranjero.

"No es que no haya profesionales, es que el sector público ha dejado de ser un destino digno. Si trabajar para el Estado significa ver cómo tu sueldo se encoge cada año mientras la exigencia aumenta, el talento huirá. Lo estamos viviendo en los hospitales y lo estamos viendo en los colegios de La Rioja: no se encuentran profesionales para cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía".

Con todo ello, el Sindicato PIR exige "una recuperación inmediata del poder adquisitivo perdido mediante subidas salariales reales vinculadas al IPC. No pedimos privilegios, pedimos justicia: exigimos recuperar el poder adquisitivo que se nos ha arrebatado mediante el impuesto invisible de la inflación y una manifiesta mala gestión política".

- Recuperación inmediata del poder adquisitivo perdido.

- Subidas salariales estructurales ligadas al IPC real.

- Reconocimiento económico de la cualificación y la responsabilidad profesional.