El sindicato STAR valora la propuesta de una OPE extraordinaria de 500 plazas pero advierte de que la cifra "es escasa"

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras la celebración de la mesa técnica sectorial, el sindicato STAR valora de forma positiva la propuesta planteada por la Consejería de Educación de La Rioja para convocar una Oferta de Empleo Público (OPE) extraordinaria de unas 500 plazas docentes. Desde la organización "consideramos que es una buena noticia porque incide directamente en lo que verdaderamente da estabilidad a las personas y al sistema, permitiendo avanzar hacia el objetivo del 8% de tasa de interinidad estructural".

La convocatoria de estas plazas se ejecutará en un plazo de tres años desde su aprobación oficial y contemplará exclusivamente vacantes de concurso y de cupo, dejando fuera las sustituciones.

Sin embargo, para STAR, la cifra global de 500 plazas "quizás se queda escasa".

Desde STAR "entendemos que es la Consejería quien maneja los datos precisos, pero advierte que el volumen total de necesidades reales en los centros riojanos podría requerir un esfuerzo mayor para solucionar de raíz los problemas estructurales de la plantilla docente".

Con el fin de evitar el desplazamiento masivo de opositores de otras comunidades autónomas y respetar la organización de los centros, la propuesta contempla mantener el orden y la alternancia habitual entre cuerpos a través del siguiente cronograma:

Año 2027: Se sumarán plazas que reforzará la oferta de empleo aprobada y prevista para junio.

Año 2028: Se ejecutará una numerosa oferta dirigida específicamente al Cuerpo de Maestros. Aunará plazas de la OPE extraordinaria y de ordinaria.

Año 2029: Se convocarán numerosas plazas, tanto de OPE extraordinaria como ordinaria, destinadas al resto de los cuerpos docentes (Secundaria, Formación Profesional, EOI, Conservatorio y ESDIR).

Desde STAR "hacemos constar que todavía falta el trabajo minucioso de analizar la situación real de cada asignatura, un desglose detallado que la Administración presentará en las próximas mesas de negociación". Para el sindicato, esta fase de negociación será crucial para encajar las plazas en las áreas más necesitadas de la región.

Esta OPE extraordinaria llega, además, en un momento de fuerte preocupación para STAR, que precisamente esta semana denunciaba la existencia de una treintena de listas de sustitución ya agotadas o al límite en La Rioja, especialmente en áreas críticas como matemáticas y formación profesional.

Por ello, STAR insistirá en las próximas reuniones de trabajo "en que la planificación de estas 500 plazas de cupo y vacantes se traduzca en una solución efectiva a largo plazo, acabando con la falta crónica de personal y la temporalidad en las aulas riojanas, dando estabilidad tanto al personal como al sistema".