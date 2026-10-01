El Sindicato de Vivienda acusa a Capellán de "jugar con la gente" y decidir que alguien "tiene casa cuando él quiere"

Archivo - Vivienda en Somosierra con amenaza de desahucio a una familia monoparental - JPEG - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicato de la Vivienda de La Rioja, Mariola Gutiérrez, ha acusado al presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, de "jugar con la gente" y decidir que alguien "tiene una casa cuando quiere".

El Sindicato de Vivienda ha convocado, en la mañana de hoy, de forma urgente a los medios de comunicación frente al Parlamento de La Rioja después de que el presidente del Gobierno riojano anunciara, en el pleno, que la familia amenazada de desahucio en Somosierra tiene una vivienda del IRVI.

Ha calificado de "indignante" y "una vergüenza" las declaraciones hechas por Capellán en la Cámara riojana porque la afectada por el desahucio "lleva cuatro años en la cola del IRVI esperando una casa, cuando tenía la situación de vulnerabilidad".

"Y necesitaba", ha clamado, "esa casa en mayo cuando nos paramos en la puerta a intentar parar a la policía, que intentó venir a echarla de casa".

Ha relatado cómo, mientras Capellán habla de "empatía", no sabe "lo que es no tener una casa" y "no tiene ni idea de lo que es que 5.500 personas estén hoy día buscando una casa dentro del IRVI".

"Y él, a golpe de dedo, porque ha querido, porque gracias a la presión social que hemos ejercido, de repente ha levantado un teléfono y ha jugado con la vida de la gente como ha querido y ha dicho, ahora tienes una casa", ha clamado.

Ha advertido de que "las cosas no se hacen así" y el IRVI "debería dar una vivienda digna a todo el mundo, porque la vivienda debería ser un derecho" y ha pedido "que los políticos no jueguen con la vida de la gente como si fuéramos mercancía".

Ha advertido de que "esto no va a parar aquí" y el sindicato va a seguir "luchando". "Porque necesitamos que la vivienda sea un derecho", ha resaltado. Así, ha indicado, a las 19:00 horas de hoy habrá una asamblea en Vara de Rey y después una manifestación, a las 20:00 horas.

Le ha indicado a Capellán que hay diez personas que han acudido al sindicato con un desahucio y situación de vulnerabilidad. "Que no se preocupe, que va a poder seguir ejerciendo esta empatía que dice que tiene", le ha señalado.