El Sindicato de Vivienda celebra que las calles se llenaran de "ilusión y rabia organizada"

Final de la manifestación tras la huelga general - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Vivienda de La Rioja ha valorado, tras la huelga de ayer y las manifestaciones que se sucedieron, que "la clase obrera riojana ha llenado las calles con ilusión y rabia organizada".

En nota de prensa, ha considerado que, ayer, se produjo una "victoria", después de que se mostrara en las calles "rabia por los alquileres imposibles, por los salarios que no alcanzan y por los desahucios".

También, "ilusión" porque se comprobó que "cuando la clase trabajadora se organiza, no hay quien la pare". Por eso, ha visto, el 11N "es sólo el principio" y sigue "la lucha por la vivienda".

El Sindicato ha celebrado "el gran éxito de la huelga general y de todas las movilizaciones convocadas a lo largo de la jornada".

Ha citado las concentraciones de la mañana en Arnedo y Calahorra, la manifestación estudiantil de Logroño y la "histórica movilización" de la tarde en la capital riojana, que "han demostrado que la clase trabajadora riojana está dispuesta a pelear por lo que es suyo".

Ha destacado que "40.000 personas se han echado a las calles de Logroño para protestar contra el rentismo, contra la patronal y contra los gobiernos que los sostienen".

"Esta huelga la hemos construido desde abajo, con las vecinas en los comités de huelga de cada barrio y de cada pueblo, que la han llevado a cada portal y han demostrado que la organización funciona", ha resaltado añadiendo: "Y la hemos construido hombro con hombro con las trabajadoras y trabajadores en lucha, que han parado sus centros de trabajo".

Ha dado las gracias "a todos los trabajadores y trabajadoras que han parado, a quienes han dado vida a los comités, a quienes han salido a la calle y también a quienes no han podido parar pero han hecho suya esta huelga".

"Esta victoria es de todas. Hemos dicho basta ya. Queremos cambiar las cosas y no nos van a callar con migajas. Queremos vivienda universal y vamos a seguir luchando por ella", ha clamado.

VIOLENCIA Y PERSECUCIÓN

No ha querido olvidarse de "denunciar la violencia policial y la persecución política". "La policía ha cargado de forma violenta contra quienes solo estábamos informando de su derecho a parar", ha afirmado.

Así, ha relatado cómo mientras los piquetes ejercían "de forma pacífica" el derecho a la huelga y a informar a los trabajadores y trabajadoras de los turnos de noche, los miembros del Sindicato de Vivienda han "sufrido una violencia policial absolutamente desproporcionada y desmesurada".

Ha sumado la "persecución política dirigida directamente contra el Sindicato de Vivienda"; y que en el polígono de La Portalada la policía detuvo a un compañero con unas acusaciones que ha "rechazado de plano porque no se corresponden con lo ocurrido"

"Llevan tiempo persiguiéndonos, y la jornada se ha saldado además con más de cuarenta identificaciones a militantes del sindicato, sin ningún motivo, sin explicaciones y sin justificación alguna", ha añadido.

Ha señalado que "su única intención es amedrentar, meter miedo y acabar con el sindicalismo y con la lucha por la vivienda", poniendo el acento en que "esto se llama represión"; algo que ha ocurrido, ha dicho, en otros lugares como Valencia, Madrid, Catalunya o Euskadi, con al menos 75 personas detenidas.

"Hace sólo un mes vimos gases y porrazos en una manifestación por la vivienda, y el movimiento por la vivienda ha destapado infiltraciones policiales en sus propios colectivos", ha relatado.

El sindicato ha achacado esta persecución a que para desahucios, no deja solas a las vecinas y a las familias que quieren echar de sus casas, y defiende "el derecho a un hogar frente al negocio de unos pocos". Así, "quieren que la clase trabajadora tenga miedo de organizarse"; pero, ha indicado, "no lo van a conseguir".

Para el Sindicato de la vivienda "la huelga ha sido un hecho histórico, pero no es el final, es solo el principio".

"La clase trabajadora riojana hemos demostrado nuestra fuerza y ya no hay vuelta atrás.Seguiremos organizándonos en los barrios, en los bloques, en los centros de trabajo, en los centros de estudio y en las calles hasta conquistar la vivienda universal. La lucha sigue", ha finalizado.