El Sindicato de Vivienda critica "la dura represión de la Policía" tras la detención de un compañero en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Vivienda de La Rioja ha criticado "la dura represión de la Policía Nacional" tras la detención de un compañero de su sindicato esta pasada madrugada en el Polígono Industrial de La Portalada de Logroño. El joven ya ha salido de comisaría tras prestar declaración.

La portavoz del Sindicato, Cristina Briongos, ha hecho estas declaraciones durante su participación en la huelga estudiantil de este miércoles en el Instituto Sagasta. A pesar de considerar que el seguimiento de la huelga está siendo positivo sí que ha mostrado su sensación "agridulce" por la incidencia.

En declaraciones a los medios la portavoz ha lamentado esta detención porque, como ha indicado, "ha sido en el único momento en el que nos hemos quedado a solas, cuando nos dirigíamos a nuestros vehículos". En ese momento, sobre las 05,30 horas de este miércoles, "la Policía ha procedido a arrinconarnos y, aparte de identificarnos y retenernos, nos han asaltado".

En este sentido, lamenta, "creemos" que también puede ser "por ser caras nuevas" y dentro "de una persecución política".

Aún así y pese los incidentes, Briongos asegura que "van a continuar con la movilización para seguir haciendo visible esta huelga" y "continuar con nuestros piquetes informativos, haciendo presencia en una huelga que, después de 14 años, consideramos histórica".