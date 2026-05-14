El Sindicato de la Vivienda denuncia la "desestimación sistemática" de los informes de vulneraribilidad

Concentración frente al Palacio de Justicia - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de la Vivienda ha denuncia hoy en Logroño, con una concentración frente al Palacio de Justicia de La Rioja, la "desestimación sistemática" por parte de los jueces de los informes de vulnerabilidad en los desahucios.

En un comunicado leído en la concentración, el sindicato ha relatado cómo detrás de cada orden de lanzamiento hay menores, personas mayores, personas enfermas y discapacitadas, familias sin ningún recurso, personas vulnerables que son amparadas y protegidas por la ley, pero "los jueces las ignoran".

Ha indicado cómo la legislación vigente, y en particular las sucesivas reformas introducidas para proteger a personas en situación de vulnerabilidad, aunque insuficientes, establece mecanismos expresos para que los órganos judiciales puedan solicitar informes de vulnerabilidad a los servicios sociales antes de ejecutar un lanzamiento.

Estos informes, ha explicado, existen precisamente para que ninguna familia quede en la calle sin una alternativa habitacional real. Sin embargo, ha asegurado que está "documentando en La Rioja la desestimación sistemática de estas solicitudes".

"Y, lo que es más grave, la no solicitud de oficio de dichos informes por parte de los propios jueces", ha dicho afirmando que le llegan "sentencias de desahucios sin ningún tipo de justificación de por qué se ha desestimado los informes de vulnerabilidad, puesto que saben, que si los estiman, no se podrían ejecutar".

Ha hablado de "jueces concretos que firman órdenes de lanzamiento sabiendo que hay menores, personas mayores, personas enfermas o familias sin ningún recurso al otro lado de esa firma, y que se lo ponen en bandeja a los grandes propietarios y a los rentistas".

Han citado "a los y las magistradas del Juzgado de Primera Instancia número 7, a la comisión judicial y a las administrativas" a los que les han dicho: "Aquí estamos, seguiremos reclamando nuestros derechos y conquistando nuevos".

Han exigido que ningún desahucio se ejecute sin haber valorado justificadamente el informe de vulnerabilidad previo y sin alternativa habitacional garantizada.

También, que los juzgados de Logroño soliciten de oficio informes de vulnerabilidad en todos los procedimientos, para que ningún desahucio se ejecute sin tener en cuenta la situación de las personas desahuciadas.

Que el Consejo General del Poder Judicial abra inspecciones sobre la actuación de los juzgados que sistemáticamente obvian estas garantías y que tienen actuaciones sospechosas.

Por último, que las administraciones públicas de La Rioja y el Instituto Riojano de la Vivivienda asuman su obligación de proveer alternativas habitacionales urgentes antes de cualquier lanzamiento.

El declaraciones a los medios de comunicación, Álvaro Márquez, como portavoz, ha señaldo: "Aquí estamos señalando a jueces concretos, a magistrados concretos, que aceleran procesos de desahucio y lo único que hacen es beneficiar a toda esta gente que especula con nuestra vivienda y perjudica a nuestros barrios".

Ha recordado que los informes de vulnerabilidad, que "ni siquiera" los jueces "piden de oficio, existen por un motivo que muchas clases rentistas quieren anular", como es "defender a familias en situación de vulnerabilidad que no tiene alternativa habitacional".

Ha mandado un mensaje "a todas las personas inquilinas" para que "no esperen a la carta de desalojo" y "actúen y se una cuando antes al Sindicato de Vivienda", porque "no hay mejor defensa que la unión".

Ha señalado que los desahucios "suelen ser bastante invisibilizados" y que hay alrededor de cincuenta al año.