Sindicatos acuerdan movilizaciones ante el bloqueo del convenio de industrias vinícolas y alcoholeras de La Rioja

LOGROÑO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los delegados y delegadas de CCOO Industria y UGT-FICA -presentes en la mesa negociadora del convenio de industrias vinícolas y alcoholeras de La Rioja- han acordado el inicio de un proceso de movilizaciones "ante el bloqueo" de la mesa.

Tras meses de negociación, la patronal "sigue rechazando mejoras salariales y laborales e, incluso, plantea más flexibilidad y nuevos recortes".

La decisión adoptada contempla la comunicación a todas las plantillas del sector "en la no colaboración para la realización de horas extras de cara a la campaña de vendimias, el desarrollo de un calendario de acciones reivindicativas que culminará, si no se producen avances en la negociación, con una huelga general en todo el sector a mediados de septiembre y principios de octubre".

Durante la reunión, ambas organizaciones sindicales "denunciaron la falta de voluntad negociadora de la patronal, que tras meses de reuniones continúa rechazando las principales reivindicaciones planteadas para mejorar las condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras".

Entre las propuestas defendidas por CCOO Industria y UGT-FICA reducidas sustancialmente de sus primeras reivindicaciones se centran en un incremento acorde a la inflación con el objetivo de no perder poder adquisitivo, una clausula de revisión topada al 1%, una reducción de jornada de 8 horas para 2027 aumentando un día de vacaciones y actualización de licencias y permisos.

CCOO Industria y UGT-FICA lamentan "el desinterés de la patronal que no solo ha rechazado estas propuestas, sino que además de comprometerse a realizar reuniones, después no convocarlas o suspenderlas por falta de sus representantes en la mesa negociadora".

Ante esta situación, ambos sindicatos "hacen un llamamiento a la unidad y a la participación de las plantillas en las movilizaciones que se convocarán a partir de septiembre, para exigir un convenio colectivo que garantice salarios dignos, mantenimiento de las condiciones de trabajo y el reconocimiento del esfuerzo de quienes sostienen uno de los sectores industriales más importantes de La Rioja".