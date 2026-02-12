Sindicatos anuncian huelgas a partir de marzo ante la precariedad del sector de residencias y el bloqueo de la Patronal - EUROPA PRESS

Los sindicatos negociadores (CCOO, CSIF, UGT y USO) del convenio regional de residencias han anunciado el inicio de una huelga de cuidados en el sector de la dependencia para el próximo 6 de marzo. Una decisión "a la que no querían llegar" pero, como han reconocido, "es necesaria porque la situación es insostenible; no nos han dejado otra salida".

El calendario de huelga es el siguiente: 6 de marzo.

12 y 13 de marzo.

18,19 y 20 de marzo.

24,25,26 y 27 de marzo.

30 y 31 de marzo y 1,2 y 3 de abril.

Y a partir del 13 de abril "si la patronal no nos hace caso" plantean huelga indefinida.

Desde los sindicatos han justificado esta huelga "tras cinco años de reuniones sin propuestas, sin avances reales, sin garantías para la calidad de nuestros mayores y con un gran deterioro del sector".

La realidad -han dicho- es que "faltan trabajadores en las plantillas, no hay personas que quieran venir a trabajar porque la carga física y emocional es insostenible. Así no podemos cuidar".

Como han avanzado esta situación afecta a unos 2.500-3.000 trabajadores del sector. Para los sindicatos convocantes "las relaciones personales con los mayores las hace el personal sanitario y, por eso, no podemos seguir así, algo tiene que cambiar".

"Los trabajadores tienen mucha carga física, falta personal. No puede ser que en algún centro falten hasta 5 personas por turno. No se puede asumir que 2 auxiliares atiendan a 50 residentes. Es inviable".

Por ello piden "un convenio que dignifique las condiciones laborales de las plantillas, que suponga unas retribuciones económicas acordes al trabajo que se realiza y que lo haga atractivo para que la gente no salga huyendo a los pocos días de empezar a trabajar".

Piensan, en definitiva, que "la patronal -compuesta por LARES (Grupo Social Lares) y la Asociación de Empresarios- no se están tomando en serio la gravedad de la situación del sector ni la necesidad urgente de mejoras para las plantillas y el servicio que presta".

