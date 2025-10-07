Sindicatos del convenio de Residencias continuarán con movilizaciones si no se negocian "mejoras reales"

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día -CCOO, CSIF, UGT y USO- continuarán con sus movilizaciones a partir del 17 de octubre ante la negativa de la Patronal para lograr mejores reales.

El pasado 3 de octubre, en la mesa negociadora, los sindicatos manifestaron "que no se percibe una voluntad clara, positiva y necesaria de avances significativos por parte de la patronal en sus propuestas". La Patronal rechazó sistemáticamente los planteamientos de la parte social, que sí mejorarían de manera sustancial las condiciones del sector.

Por ello, se ha convocado una nueva etapa de movilizaciones en los centros de trabajo a partir del 17 de octubre. Las personas trabajadoras y las organizaciones sindicales consideran "que las medidas planteadas por la patronal resultan claramente insuficientes".

De hecho, explican los sindicatos, "no recogen ninguna de las propuestas de la parte social, salvo una mínima mejora económica inaceptable, pues ni siquiera alcanza el nivel de las subidas salariales logradas en los últimos años con el convenio prorrogado".

Todo esto ocurre a pesar de la necesidad urgente de un convenio que dignifique las condiciones laborales de las plantillas, que garantice retribuciones acordes al esfuerzo realizado y que supere la actual situación, donde más del 70% del personal percibe únicamente el salario mínimo profesional. "Es imprescindible un convenio que haga atractivo el sector y evite la alta rotación, donde muchas personas abandonan su puesto a los pocos días de empezar", insisten.

A la ya habitual falta de personal de los últimos años se suma el incremento de plazas, que difícilmente pueden ser atendidas de manera adecuada sin los recursos humanos necesarios.

"La realidad diaria muestra carencias en las presencias mínimas establecidas, índices de absentismo elevadísimos por sobrecarga laboral y falta de descanso, aumento de agresiones al personal, menor cualificación por dificultad para encontrar profesionales con titulación mínima requerida, ausencia de cobertura de vacaciones en el personal técnico, deterioro del clima laboral, imposibilidad de conciliación personal y laboral, y un progresivo envejecimiento de las plantillas por falta de relevo generacional".

Así las cosas -prosiguen- "nadie quiere trabajar en un sector tan duro, tanto física como psicológicamente, donde las condiciones laborales, económicas y no económicas, resultan pésimas: salarios bajos que a menudo se abonan tarde y mal, jornadas interminables con un número excesivo de horas y días anuales, cargas de trabajo inasumibles derivadas de ratios indignos, y graves dificultades de conciliación derivadas de turnos rotatorios de lunes a domingo con escasos descansos".

Ante esta situación, las organizaciones sindicales presentes en la mesa negociadora sostienen que el sector necesita mejoras profundas, ya recogidas en sus plataformas y reiteradamente rechazadas por la patronal. Entre ellas destacan:

Subida salarial de, al menos, el 25% en los próximos tres años, para equiparar las retribuciones al mercado laboral.

Reducción de la jornada anual que permita alcanzar las 37 horas semanales como primer paso, avanzando progresivamente hasta las 35.

Complemento del 100% en las bajas por contingencias profesionales y comunes.

Conversión de la prevención de riesgos en un modelo de excelencia aplicado en la práctica, con cumplimiento riguroso.

Oferta formativa incentivadora, con seguimiento real de su aprovechamiento y aplicación.

Ampliación y mejora de medidas de conciliación, como tiempo retribuido para acompañamiento a consultas médicas de familiares, ampliación del permiso de lactancia, más días de libre disposición y reducción del número de jornadas anuales.

Mejora de las ratios de personal por persona usuaria, vinculados a las presencias y no a los contratos.

Descansos semanales mínimos de dos días continuados, que garanticen desconexión real.

Cumplimiento estricto del derecho a desconectar y descansar, evitando llamadas en días libres.

Calendarios laborales con menos días de trabajo anuales.

Jubilación ordinaria a un máximo de 65 años, con medidas que faciliten la jubilación anticipada.

Reconocimiento y fomento de la jubilación parcial, y exención de turnos de noche a partir de los 55 años.