Sindicatos negociadores convenio Residencias esperan que la patronal cumpla con la mejora descanso semanal

Representantes de los sindicatos negociadores del convenio colectivo de residencias y centros de día de La Rioja -CCOO, CSIF, UGT y USO- en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos negociadores del convenio colectivo de residencias y centros de día de La Rioja -CCOO, CSIF, UGT y USO- esperan que la patronal cumpla con lo acordado sobre la mejora del descanso semanal, ya que en la última reunión se opusieron a firmar lo acordado en este asunto. Se han emplazado a una reunión el 27 o 28 de mayo -todavía sin cerrar- para avanzar con este punto, irrenunciable para la parte social.

La secretaria del sector sociosanitario de UGT Servicios Públicos, Dary Saiz, ha recordado que llevan desde septiembre "movilizándonos para exigir un convenio colectivo para las trabajadoras de la dependencia en La Rioja", llegando a convocar una huelga en marzo, que "se desconvocó porque ante la inspección de trabajo se alcanzó un acuerdo histórico gracias a la parte y a la voluntad negociadora de la parte social".

En aquel preacuerdo se incluían avances "muy importantes para el sector, como una subida salarial del 15 por ciento, reducción de la jornada en 30 horas, la exención de turnos de noche para las trabajadores mayores de 60 años, y una medida fundamental para dignificar el sector, que las trabajadoras pudieran descansar un fin de semana de cada tres".

No obstante, ha proseguido la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Carmen Martínez, la patronal no quiere asumir este último punto, por lo que les ha exigido que "respete lo acordado". "Entendemos que no asumirlo es una absoluta irresponsabilidad, ya que el texto es claro y no admite ambigüedades".

"Lo que se firmó fue un descanso semanal de fin de semana por cada tres completo, siendo lo que se negoció y, por ello, no hay otra interpretación posible", ha añadido, asegurando que "es de justicia laboral y conciliación trabajar dos fines de semana y librar al tercero, porque trabajar tres fines de semana y librar al cuarto, es inasumible".

El secretario de Acción Sindical de USO La Rioja, Jesús Fernández, ha indicado que, ante esta situación, se reclamó mediación a la Inspección de Trabajo, y posteriormente a esta petición, la patronal ha propuesto una reunión de la comisión negociadora "para avanzar en la negociación y posterior firma del convenio".

Ha insistido en que "no entenderíamos que hubiera una marcha atrás o un retroceso en las negociaciones". De ser así, ha apuntado que no se descarta continuar con las movilizaciones "donde las dejamos".

La asesora del sindicato CSIF La Rioja, Esperanza García, ha apuntado que "entre tantos años de negociación, que ya van seis, se nos está olvidando lo principal, que es que son las personas que atienden a nuestros familiares", por lo que "llegar a un acuerdo y no mantenerlo, es dar un paso atrás en la negociación".