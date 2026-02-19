Sindicatos y trabajadores de residencias piden condiciones laborales dignas para atender con calidad a nuestros mayores - EUROPA PRESS

Critican "la absoluta falta de responsabilidad de la Patronal" que "conoce el problema" pero "mira para otro lado" LOGROÑO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos firmantes del convenio colectivo de la dependencia -CCOO, CSIF, USO Y UGT- junto a trabajadores han vuelto a salir a la calle este jueves, 19 de febrero, para exigir "unas condiciones laborales dignas" que permitan atender con la calidad que se merecen a nuestros mayores ante la precariedad del sector de residencias "y la absoluta falta de responsabilidad de la patronal".

Ésta es la primera concentración de las tres previstas por parte de los sindicatos antes de la "histórica" huelga de cuidados prevista que comience el próximo 6 de marzo y que, a partir del 13 de abril, podría ser indefinida si la situación no cambia.

Frente a una mesa informativa en la plaza del Mercado de Logroño -en la que han depositado paquete de pañales de adultos, panfletos explicando sus reivindicaciones y una pancarta en la que se podía leer 'Trabajadoras de residencias y centros de día a la huelga por nuestros mayores'- los representantes de los cuatro sindicatos han querido dar a conocer "la realidad que se vive en los centros de trabajo" donde las plantillas "soportan cargas de trabajo insoportables".

"NO PODEMOS MÁS"

Por parte de CCOO, su secretaria de Igualdad, Esperanza Aritio, ha pedido "mejores condiciones de trabajo del sector de la dependencia, de residencias y centros de día" tras un convenio caducado desde hace "mucho tiempo". Como reconoce "es una vergüenza lo que están haciendo con las trabajadoras de las residencias y centros de día".

"No podemos más, estamos trabajando 1.772 horas al año, festivos, mañanas, tardes, noches y por un miserable sueldo al mes", ha lamentado.

De igual manera, la representante de CCOO expresa que a pesar de ser reivindicaciones dignas "se está levantando un muro de hormigón" por parte de la Patronal. "La realidad es que en las residencias faltan profesionales todos los días del año. Vamos a trabajar pero nunca sabemos con quién nos va a tocar trabajar ese día o cuántos profesionales van a faltar".

"A LA PATRONAL LE DA IGUAL"

"Estamos levantando una media de 25 o 26 personas por la mañana, aseándolos una sola persona y eso está haciendo que la calidad del servicio esté por los suelos. Y a la Patronal le da igual, porque lo sabe".

Aunque como ha indicado "no queremos llegar a la huelga" sí que considera que si la situación sigue igual "no nos quedará más remedio". Y en este sentido, expresa, "afectará a los usuarios porque todavía habrá menos presencias en las residencias. Sus familias deben saber que estamos llegando a esta huelga a pesar de que era lo último que hubiéramos querido".

Finalmente espera que "nos reúnan y nos ofrezcan unas propuestas que de verdad dignifiquen a las personas trabajadoras".

"REPERCUTE EN LOS USUARIOS"

Dari Saiz, secretaria del sector Asistencial de UGT Servicios Públicos de La Rioja ha incidido en las palabras de su compañera a la vez que ha añadido que es inviable "seguir con esta sobrecarga de trabajo porque las trabajadoras lo sufren, pero repercute en los usuarios. Esto es ya inasumible".

Con respecto a la situación económica, desde UGT han querido destacar que éste es un sector mayoritariamente femenino "y si la brecha salarial está en un 17,7% en general en España, en nuestro sector es del 25%".

Además ha reconocido que "hay puestos de trabajo en residencias y en centros de día que justo llegan al salario mínimo interprofesional porque se acaba de aprobar. Y eso lo que no es justo para ningún tipo de trabajadora y trabajador de estos centros".

"No pueden estar viviendo y manteniendo sus casas, su familia, por unos sueldos miserables, con una sobrecarga de trabajo tan grande que es imposible de asumir ni a nivel familiar, ni a nivel anímico. No puede ser que en una residencia de 80 usuarios haya en una tarde tan solo 4 personas para atenderlos", ha enfatizado.

Como ha indicado esta situación afecta a entre 2.500 y 3.000 trabajadores del sector de todos los centros de día privados y todas las residencias privadas.

"SOLO QUIERE METERSE EL DINERO EN EL BOLSILLO"

Por parte de USO, su secretario de Acción Sindical, Jesús Fernández, ha querido remarcar que no solo piden mejoras económicas "sino también condiciones sociales y laborales mejores".

Sí que ha querido dejar claro que la Administración ha puesto dinero para las residencias pero la patronal "parece que solo quiere meterse ese dinero en el bolsillo".

También ha anunciado que el próximo 26 de febrero, en la que habrá sesión plenaria en el Parlamento riojano "estaremos ahí a las 8,30 horas para que nos vean y que nuestros parlamentarios sepan que tenemos un problema que hay que solucionarlo entre todos".

"MAL PAGADO"

Esperanza García, en representación del CSIF, ha reivindicado una subida de sueldo porque es un trabajo que está muy mal pagado". También mejora de las ratios, los profesionales están cargados de trabajo porque son muchas horas y muy complicado".

"Yo creo que habría más personal si el salario fuera más alto", ha reflexionado.

REIVINDICACIONES

Subida salarial de, al menos, el 25 por ciento en los próximos tres años, para equiparar las retribuciones al mercado laboral.

Reducción de la jornada anual que permita alcanzar las 37 horas semanales como primer paso, avanzando progresivamente hasta las 35.

Complemento del 100 por 100 en las bajas por contingencias profesionales y comunes.

Conversión de la prevención de riesgos en un modelo de excelencia aplicado en la práctica, con cumplimiento riguroso.

Oferta formativa incentivadora, con seguimiento real de su aprovechamiento y aplicación.

Mejora de medidas de conciliación, como tiempo retribuido para acompañamiento a consultas médicas de familiares, ampliación del permiso de lactancia, más días de libre disposición y reducción del número de jornadas anuales.