El Sistema de Abastecimiento Supramunicipal Oja-Tirón activa medidas del plan de emergencia por escasez coyuntural

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sistema de Abastecimiento Supramunicipal Oja-Tirón ha entrado en situación de alerta por escasez coyuntural y activa de manera preventiva la fase de alerta y las consiguientes medidas de gestión, en el marco del Plan de Emergencia ante Situaciones de Sequía del Sistema de Abastecimiento Supramunicipal Oja-Tirón.

El abastecimiento a la población se mantiene con normalidad. El citado Plan establece cuatro escenarios en función del indicador de escasez: normalidad, prealerta, alerta y emergencia.

En alerta, el Plan prevé activar medidas de gestión tanto de la demanda como de la oferta, así como reforzar el control y seguimiento de los recursos disponibles.

En este sentido, la entrada en fase de alerta no significa que exista actualmente una situación de desabastecimiento, sino que los recursos disponibles han alcanzado un nivel que hace necesario reforzar su seguimiento y adoptar anticipadamente medidas de gestión, ahorro y coordinación para preservar el abastecimiento a la población.

De este modo, se realiza un seguimiento de la disponibilidad real del recurso y de su evolución, lo que permite anticipar la adopción de medidas antes de que pueda producirse una situación de mayor gravedad.

La finalidad de activar ahora la fase de alerta es precisamente adoptar medidas con antelación que contribuyan a evitar, en la medida de lo posible, alcanzar una situación de emergencia.

CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE SEQUÍA Y PRIMERAS ACTUACIONES

Ante la entrada en alerta, el Consorcio ha convocado para el 11 de septiembre una reunión con los ayuntamientos abastecidos para constituir el Grupo de Sequía del Sistema Oja- Tirón y definir conjuntamente la estrategia a seguir.

El Grupo contará con representación del Consorcio y de los ayuntamientos y se invitará a participar a representantes del Gobierno de La Rioja y de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

El Plan establece expresamente la participación municipal en este órgano de coordinación. Entre las primeras actuaciones se encuentran el seguimiento reforzado de las captaciones y de los consumos, la revisión de los suministros ordinarios y extraordinarios, el análisis del rendimiento de las redes, la identificación de posibles pérdidas, la preparación de medidas municipales de ahorro y la elaboración de campañas de información y concienciación dirigidas a la población.

La prioridad en esta fase será anticiparse a una posible evolución desfavorable, actuar sobre las pérdidas y los usos menos esenciales y preservar el abastecimiento doméstico.

De hecho, el Plan no establece en la fase de alerta una reducción del consumo doméstico. Sí fija como referencia que el Consorcio alcance un rendimiento mínimo del 85 % en la red en alta y que las redes municipales alcancen un rendimiento del 60 %, mientras que las decisiones sobre determinados usos como riegos y baldeos deberán concretarse en el marco del Grupo de Sequía.

Entre las medidas que pueden estudiarse se encuentran la intensificación de la búsqueda y reparación de fugas, regulación o limitación de baldeos y riegos de zonas verdes con agua potable, revisión de consumos municipales, optimización de presiones y depósitos, coordinación de fuentes alternativas disponibles y campañas para fomentar un consumo responsable.

UN SISTEMA SUPRAMUNICIPAL QUE ABASTECE A 31 MUNICIPIOS

La situación de alerta no depende únicamente de las precipitaciones registradas en las últimas semanas, sino del comportamiento acumulado de los recursos que alimentan el sistema.

El Sistema Supramunicipal Oja-Tirón se abastece fundamentalmente mediante la captación superficial de La Esperanza, en el río Oja, y los pozos de San Torcuato, desde donde el agua se conduce a la Estación de Tratamiento de Agua Potable situada en Ezcaray y posteriormente se distribuye hacia los distintos municipios.

El Sistema Supramunicipal aporta agua potabilizada a 31 municipios, con una población de referencia de 24.481 habitantes según datos INE de 2024. Entre ellos se encuentran Bañares, Briñas, Briones, Canillas de Río Tuerto, Cañas, Cellorigo, Cidamón, Cihuri, Cirueña, Cordovín, Corporales, Fonzaleche, Galbárruli, Gimileo, Grañón, Haro, Hervías, Manzanares de Rioja, Ollauri, Rodezno, Sajazarra, San Asensio, San Millán de Yécora, Santo Domingo de la Calzada, San Torcuato, San Vicente de la Sonsierra, Treviana, Villalobar de Rioja, Villar de Torre, Villarejo y Zarratón, incluyendo en algunos casos distintos núcleos de población dentro de cada municipio.

Además, existen municipios y mancomunidades no integrados ordinariamente en el sistema que disponen de conexiones que permiten realizar suministros extraordinarios o circunstanciales en caso de necesidad, entre ellos Leiva, Ochánduri, Herramélluri, Tirgo, Cuzcurrita de Río Tirón, Baños de Rioja, Morales y Villarta-Quintana. El propio Plan cifra la población conjunta de estas posibles conexiones extraordinarias en 3.760 habitantes.