La situación de Ceuta llega este jueves al pleno del Parlamento de La Rioja

Archivo - Varios migrantes celebran haber cruzado la frontera, en Ceuta (España) - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La situación de Ceuta llega este jueves al pleno del Parlamento, a través de dos Proposiciones No de Ley presentadas por PP, Vox y por Podemos-IU, según ha informado la Cámara regional, que ha indicado que la sesión plenaria se desarrollará a partir de las 09,30 horas.

Se iniciará con el informe sobre el estado de ejecución del presupuesto del Parlamento de La Rioja, correspondiente al ejercicio económico de 2025, a lo que seguirán una serie de preguntas, aún por determinar, al presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán.

Posteriormente, se suscitarán las cuestiones al Ejecutivo regional. El PSOE preguntará por la situación de la salud mental en La Rioja, y acerca de la política económica del Gobierno "teniendo en cuenta la evolución de los últimos indicadores económicos conocidos en nuestra comunidad".

A continuación, Podemos-IU quiere conocer "si cree el Gobierno de La Rioja que las políticas que está tomando en materia de vivienda son acertadas, cuando Logroño se sitúa como una de las capitales donde más sube el precio de la vivienda".

Por su parte, el PP quiere conocer "los objetivos persigue el Plan de Atracción, Retención y Estabilización del Talento de La Rioja 2026-2028, sobre cómo ha evolucionado en la presente legislatura el número anual de pernoctaciones de los turistas que visitan nuestra comunidad.

El mismo Grupo Parlamentario preguntará sobre la evolución en la presente legislatura el número de plazas residenciales para personas mayores y personas dependientes en nuestra comunidad autónoma, y quiere valoración sobre el hecho de que La Rioja sea la tercera comunidad autónoma en alcanzar el Día de la Liberación Fiscal, por delante de catorce comunidades autónomas. Las preguntas del PP se cerrará con una sobre "cuál es la dotación presupuestaria del 'Plan de acción para paliar el impacto de la crisis de costes en el sector agrario de La Rioja 2026-2027'.

Vox, por su parte, quiere conocer "cuánto paga el Gobierno de La Rioja, por cualquier concepto, en relación con las distintas conexiones aéreas desde el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo", que dará paso a otra cuestión del PP sobre "cómo valora el Gobierno de La Rioja el nuevo servicio de autobús lanzadera entre Logroño y el aeropuerto de Agoncillo".

Las preguntas al Gobierno las cerrará el PSOE con una sobre "si

va a convocar el Gobierno de La Rioja una segunda convocatoria de las subvenciones para que las entidades locales contraten desempleados", y otra acerca de que "si considera el Gobierno de La Rioja que la orden de ayudas AGM/44/2026, de 2 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la ayuda excepcional al mantenimiento de la actividad agraria profesional en La Rioja, constituye una respuesta ágil y eficaz a las necesidades más urgentes de los agricultores".

A continuación, el Grupo Parlamentario Socialista interpelará al Gobierno en materia de Medio Natural del Gobierno de La Rioja; Podemos-IU sobre educación, y también el PSOE sobre desarrollo económico.

PROPOSICIONES NO DE LEY DE CEUTA

Vox, por su parte, iniciará las Proposiciones No de Ley, una sobre

la adopción de medidas para retener a los profesionales de enfermería recién titulados en La Rioja, para dar paso a una de Podemos-IU para que el Parlamento de La Rioja "inste al Gobierno de La Rioja a manifestar al Gobierno de la Comunidad de Madrid su rechazo al condicionamiento de la expedición de nuevas tarjetas de transporte público personal y de sus duplicados al requisito exclusivo de empadronamiento".

Una tercera, del PSOE pedirá constituir, en el plazo máximo de dos meses, un Grupo de Trabajo para el Abordaje Integral de la COVID Persistente dentro de la Estrategia de Atención al Paciente Crónico de La Rioja, con participación de profesionales del Servicio Riojano de Salud, de la Fundación Rioja Salud, de las distintas áreas asistenciales implicadas y de representantes de las asociaciones de personas afectadas, con el fin de impulsar la coordinación, el seguimiento y la mejora continua de la atención.

Después, los socialistas quieren que se publique, de manera inmediata, las memorias de la Defensora del Usuario del Sistema Público de Salud riojano de los años 2024 y 2025.

A continuación, Vox defenderá "la soberanía española y la invasión de Ceuta. Por su parte, Podemos-IU reclama que el Parlamento "se solidarice el pueblo de Ceuta y su pesar por las personas fallecidas en la frontera, y exige el esclarecimiento pleno de las circunstancias y las responsabilidades, la identificación de todas las víctimas y el acompañamiento a sus familias; y su condena de la utilización de los movimientos migratorios como instrumento de presión contra España por parte del Reino de Marruecos, así como su rechazo a que se responsabilice de esa agresión a las personas migrantes".

El PP pedirá "el firme apoyo, solidaridad y cercanía con la Ciudad Autónoma de Ceuta, sus instituciones y todos los ceutíes ante los graves acontecimientos producidos, y expresa su compromiso inequívoco con la defensa de su seguridad, convivencia, derechos y libertades; y reconoce y reafirma solemnemente la inquebrantable pertenencia de Ceuta a España, sustentada en la historia, el derecho, nuestro orden constitucional y democrático y, de manera inequívoca, en la voluntad libre y manifiesta de sus ciudadanos".

Finalmente, el PP defenderá "la retirada inmediata de la propuesta de financiación autonómica por carecer del consenso necesario y resultar perjudicial para los intereses de La Rioja, por ser injusta, insolidaria y lesiva para los riojanos, vulnerando el principio de igualdad entre españoles; y a elaborar una nueva propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica negociada de forma multilateral, transparente y con consenso suficiente entre todas las comunidades autónomas".