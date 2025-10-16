Los socios del DUX Logroño podrán entrar con un acompañante gratis al partido contra el RCD Espanyol

LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El DUX Logroño lanza su campaña 'La Pasión se Vive Mejor Acompañado' con la que quiere agradecer la fidelidad y el apoyo de toda su afición. La iniciativa del club riojano va a dar comienzo este mismo fin de semana en el partido correspondiente a la jornada 8 de Liga F, donde el conjunto vinotinto se va a enfrentar al Real Club Deportivo Espanyol y donde cada socio del DUX Logroño va a poder acceder al estadio municipal de Las Gaunas acompañado por otra persona para que puedan disfrutar conjuntamente del espectáculo de la Primera División del fútbol nacional.

Las de Héctor Blanco buscarán conquistar su primera victoria en esta temporada, en la de su regreso a la élite del panorama balompédico nacional, ante el RCD Espanyol y con esta campaña el DUX Logroño quiere que las gradas de Las Gaunas estén más completas todavía de aficionados al equipo riojano y que acudan al estadio para apoyar a sus jugadoras a lograr ese primer triunfo y que 3 puntos vitales para lograr el objetivo de mantener la categoría se queden en casa, comenzando además esta campaña de 'La Pasión se Vive Mejor Acompañado' agradeciendo a sus socios su incondicional apoyo y aliento ofreciéndoles la opción de invitar a quién ellos quieran a asistir al campo para animar a las vinotinto. La cita este sábado a partir de las 18,30 en Las Gaunas.

La invitación la podrán solicitar los abonados del DUX Logroño en la misma puerta de acceso al estadio y podrán acudir en ese mimo momento con su acompañante. Recordamos que los accesos a Las Gaunas son socios y entradas en Preferencia (incluidos palcos) puertas 9 y 10 y de abonos en Fondo Norte y Tribuna (Solo Palcos) en puerta 1. La taquilla para la compra de entradas la número 3.