Sofocado un incendio de fardos de paja en una finca en Hormilla

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado un incendio de fardos de paja en una finca situada en la N-120, aproximadamente a la altura del kilómetro 30, en el término municipal de Hormilla. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso se ha producido sobre las 15,15 horas de este sábado y se ha informado a la Guardia Civil, a los Bomberos de CEIS Rioja así como a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras la intervención, los bomberos confirman que el incendio ha calcinado un remolque cargado de paja y una morena situada junto a él.

El fuego ha afectado parcialmente a un establo en el que se encontraban dos vacas, que no han resultado dañadas. Sin más daños materiales ni personales.