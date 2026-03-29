Sofocado un incendio en una finca sin cultivar de Cabretón (La Rioja)

Archivo - Bombero del CEIS Rioja en una actuación - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja sofocaron ayer por la tarde un incendio en un campo situado en el camino de Cabretón a Valdegutur, perteneciente al término municipal de Cervera del Río Alhama. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular dio aviso del suceso y hasta el lugar de los hechos se personaron efectivos de la Guardia Civil y se movilizaron a los bomberos de CEIS Rioja.

El fuego ha afectado a unos 500 m2 de una finca sin cultivar.