Sofocado un incendio en la habitación de un inmueble de cuatro alturas situado en la calle Alesanco de Nájera

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado este miércoles un incendio en la habitación de un inmueble de cuatro alturas situado en la calle Alesanco de Nájera. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado la voz de alarma sobre las 11,30 horas de esta mañana informando de que el fuego podía afectar a una estancia del cuarto piso.

Desde el Centro Coordinador se movilizan a Bomberos del CEIS, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se notifica a Policía Local y a Guardia Civil.

Tras la intervención, los bomberos han informado de que el posible origen del incendio está en la chimenea del inmueble, que se ha propagado al cajón de madera de la persiana de la habitación, afectando a ésta y a los estores y enseres de la misma.

Han descubierto y saneado la zona tras comprobar con cámara térmica y, posteriormente, han ventilado la estancia.