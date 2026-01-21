Sofocado un incendio en una vivienda situada en la LR-261, en el término de Agoncillo (La Rioja)

Archivo - Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño han sofocado un incendio en una vivienda situada en la carretera LR-261, en el término municipal de Agoncillo (La Rioja). No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso se ha producido alrededor de las 12,20 horas de este miércoles y se ha informado también a Guardia Civil y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras la intervención, los recursos intervinientes han informado de que el fuego se ha originado por el recalentamiento del conducto de la chimenea, afectando a varias vigas de madera del tejado, por lo que ha sido necesario abrir un hueco en la cubierta para sanear.